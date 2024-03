Le nouveau MacBook Air avec M3 résout l’un des grands inconvénients du modèle précédent

Le MacBook Air avec puce M3 dispose de deux puces de 128 Go dans sa version 256 Go de stockage

Le nouveau MacBook Air est équipé du processeur M3 d’Apple

La semaine dernière, Apple a officiellement lancé le nouvel MacBook Air de 13 et 15 pouces avec le processeur M3. Ces nouveaux ordinateurs portables présentent de nombreuses différences par rapport au modèle avec M2 et résolvent l’un des grands problèmes de la génération précédente : les vitesses de stockage SSD.

En effet, le MacBook Air avec puce M2 et 256 Go de stockage a une vitesse inférieure à d’autres configurations. La raison ? Le MacBook Air avec 256 Go utilisait une seule puce au lieu de deux puces de 128 Go. Curieusement, le modèle avec processeur M1 avait bien deux puces, un détail qui est revenu dans le modèle M3.

Apple a doté le MacBook Air avec M3 d’une vitesse SSD supérieure

Récemment, il a été découvert que le MacBook Air de 2024 a amélioré sa vitesse SSD grâce au fait qu’Apple a mis en place deux puces de 128 Go dans le modèle de 256 Go de stockage. Une découverte réalisée par le YouTuber Max Tech, qui a ouvert l’ordinateur portable et s’en est rendu compte.

Grâce à ce changement, le nouveau MacBook Air avec processeur M3 est capable de traiter plus de tâches en parallèle, ce qui se traduit par un transfert de données beaucoup plus rapide. Par exemple, le MacBook Air M3 a une vitesse d’écriture de 2108 Mo/s, tandis que les vitesses d’écriture du MacBook Air M2 atteignaient 1584 Mo/s.

Une nouvelle génération qui s’est améliorée dans d’autres aspects tels que la puce, qui est maintenant basée sur la puce A17 Pro, une amélioration de l’efficacité énergétique et des performances dans les tâches graphiques intensives. D’autre part, le M2 ne prend en charge qu’un seul moniteur externe, tandis que le MacBook Air avec M3 permet la connexion de jusqu’à deux écrans externes lorsque le clapet est fermé. Sans aucun doute, il s’agit d’un grand bond en avant par rapport à la génération précédente.