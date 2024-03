Si vous avez une Redmi Pad SE, vous pouvez dès maintenant télécharger et mettre à jour vers HyperOS Europa et faire tout cela avec votre tablette

Le nouveau système d’exploitation qui promet de unifier tout l’écosystème de produits Xiaomi poursuit son déploiement sur les différents appareils de l’entreprise. Les téléphones mobiles et les tablettes ont été les premiers, et justement l’une de ces tablettes est à nouveau à l’honneur aujourd’hui.

La Redmi Pad SE, l’une des meilleures tablettes Xiaomi en termes de rapport qualité-prix, refait parler d’elle après seulement deux semaines. Nous avons annoncé le 1er mars dernier que la mise à jour mondiale de HyperOS 1 était déjà disponible. Et depuis hier, vous pouvez installer la version européenne de HyperOS 1, bien que vous deviez remplir cette condition.

La Redmi Pad SE dispose désormais de HyperOS PAD EU

La variante européenne de HyperOS arrive sur la Redmi Pad SE avec la mise à jour OS1.0.1.0UMUEUXM, ce qui implémente Android 14 sur la tablette via HyperOS PAD, la version spécifique de HyperOS pour les tablettes Xiaomi et une réinvention complète du système d’exploitation de la tablette.

C’est à travers le canal officiel de Telegram de Xiaomi que nous avons pu voir que la première version stable de la ROM EEA (EU) de HyperOS 1 / Android 14 peut désormais être téléchargée. Cependant, comme c’est le cas avec de nombreux appareils, vous ne pouvez actuellement l’installer et l’utiliser que si vous êtes inscrit au programme Mi Pilot. Sinon, vous devrez attendre un peu plus longtemps que la mise à jour officielle soit disponible de manière générale pour tous les utilisateurs.

Quelles nouveautés apporte HyperOS PAD à ma tablette Xiaomi

Un écran d’accueil plus épuré

Le nouvel écran d’accueil de HyperOS Pad présente un design épuré, intuitif et fonctionnel qui facilite plus que jamais l’utilisation de la tablette. Avec HyperOS Pad, nous pouvons également voir de nouveaux icônes pour toutes les applications système qui promettent d’être « plus intuitives. Chaque icône est clairement étiquetée, ce qui facilite la recherche de ce que vous cherchez ».

Mais l’écran d’accueil de HyperOS ne se limite pas aux icônes. Xiaomi a également apporté des améliorations à la plupart des fonctionnalités existantes de l’écran d’accueil qui le rendent encore plus utile. Par exemple, vous pouvez maintenant faire glisser vers le bas sur le côté gauche de l’écran d’accueil pour accéder à un panneau de notifications et faire glisser vers le bas sur le côté droit pour accéder au nouveau Centre de contrôle.

Vous pouvez également maintenir enfoncé n’importe quelle icône pour accéder au nouveau menu contextuel redessiné. Ce menu vous donne un accès rapide à des actions spécifiques de l’application, comme rédiger un nouvel e-mail ou démarrer un nouveau chat.

Personnaliser l’écran de verrouillage

HyperOS Pad introduit un écran de verrouillage repensé avec deux types de thèmes d’écran différents au choix : Classique et Rombo. Grâce à l’éditeur d’écran de verrouillage, vous pourrez personnaliser votre expérience d’utilisation de l’écran de verrouillage, que ce soit en choisissant parmi une variété de fonds d’écran dynamiques ou en ajoutant des widgets pour accéder rapidement aux informations.

« À propos de l’appareil » redessiné

Dans HyperOS Pad, vous remarquerez également une nouvelle section « À propos de l’appareil » avec le logo « Xiaomi HyperOS » mis en évidence en haut, tandis que les spécifications de l’appareil sont présentées élégamment en bas. Ce design minimaliste « ajoute une touche de sophistication à l’interface, améliorant l’attrait esthétique général ».

Un Centre de contrôle plus raffiné

HyperOS Pad présente un Centre de contrôle redessiné avec une interface utilisateur plus intuitive et adaptée aux tablettes, qui permet aux utilisateurs de changer rapidement les paramètres, d’ajuster la luminosité, de contrôler la lecture multimédia et bien plus encore, le tout depuis un emplacement pratique. La conception optimisée garantit que les commandes essentielles sont toujours à portée de main, vous permettant de personnaliser votre appareil selon vos préférences.

Mode bureau : idéal pour la productivité

HyperOS Pad n’est pas seulement pour le divertissement ; c’est aussi un centre névralgique de productivité. Et HyperOS PAD introduit le Mode Bureau, un espace de travail dédié conçu pour maximiser son utilisation en tant qu’outil de productivité, transformant votre tablette en un mini-bureau avec une barre d’accès rapide, la possibilité de multitâche en fenêtres et des raccourcis clavier. Vous pourrez ouvrir plusieurs applications en même temps, faire glisser et déposer des fichiers entre elles et profiter d’un flux de travail fluide comme si vous utilisiez un ordinateur portable.

Nouvelles applications système

HyperOS Pad présente une nouvelle interface utilisateur visuellement soignée pour les applications système, telles que la météo, la galerie, les notes, la calculatrice, le gestionnaire de fichiers, l’horloge et bien d’autres. Les interfaces redessinées mettent l’accent sur l’utilisabilité et l’esthétique, offrant une expérience utilisateur cohérente dans toutes les applications système natives.

Source | Canal Xiaomi Telegram