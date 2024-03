Apple Podcasts s’est beaucoup amélioré sur iOS 17.4, mais je ne l’utiliserai pas tant que ces fonctionnalités ne seront pas ajoutées

A l’application native Podcasts lui manquent certaines fonctionnalités telles que la suppression des silences

L’application Podcasts s’est améliorée dans iOS 17.4

Apple Podcasts a beaucoup amélioré dans iOS 17.4, ce qui a incité beaucoup de gens à l’utiliser à nouveau comme lecteur principal. Cependant, je ne fais pas partie de ceux-là. Et ce n’est pas parce que les nouveautés ne sont pas bonnes, elles le sont, mais parce que je pense qu’il faut encore ajouter certaines fonctions pour que je lui donne une chance.

Je suis un grand consommateur de podcasts au quotidien et c’est l’une de mes passions. Pour les écouter, j’utilise une application appelée Pocket Casts qui m’a habitué à les écouter d’une manière très particulière grâce à des fonctions telles que la suppression des silences ou la mise en valeur des voix, quelque chose qu’Apple Podcasts n’a pas.

Nouveautés de l’application Podcasts dans iOS 17.4

Mais commençons par le début. Dans iOS 17.4, des nouveautés ont été introduites, telles que la possibilité de télécharger des applications via des stores d’applications tiers, une option pour choisir le navigateur par défaut avant d’utiliser Safari ou de nouveaux emojis. Mais des nouveautés intéressantes ont également été ajoutées à l’application Podcasts.

D’une part, nous avons une fonction qui permet la transcription audio en texte, comme s’il s’agissait des paroles en direct d’Apple Music. Un nouveau système qui permet de lire ce que l’on écoute, de passer d’un moment à un autre du podcast en touchant le texte en question, de rechercher du texte, etc. Sans aucun doute, la nouveauté la plus remarquable.

Cependant, des changements esthétiques ont également été apportés à la section principale où les nouveaux épisodes apparaissent en haut sous la forme de cartes carrées avec une image liée à cet épisode. D’autre part, le widget de l’application, au lieu d’être violet, qui est la couleur de l’icône de l’application, est désormais de la couleur de l’émission en cours de lecture.

Ce qui manque à l’application Podcasts pour que je l’utilise à nouveau

Bien que ce soient des fonctionnalités très prometteuses qui améliorent considérablement l’expérience, l’application native Podcasts n’est pas encore pour moi. D’une part, elle ne dispose pas de suppression des silences comme Pocket Casts ou d’autres options de l’App Store, une fonctionnalité qui rend la lecture plus propre et plus rapide en supprimant les silences des participants.

D’autre part, Pocket Casts dispose d’une option qui met en valeur les voix pour que tout soit mieux entendu. C’est peut-être l’une des fonctionnalités dont je pourrais me passer, mais pas de la première. La suppression des silences m’a habitué à écouter les podcasts de cette manière et je ne me sens pas à l’aise de le faire sans elle.

De plus, la gestion des nouveaux épisodes par Podcasts ne me plaît pas. Le système est très compliqué et il me semble chaotique. J’aimerais un système similaire à celui que j’ai, avec une section où tous les épisodes apparaissent et qui n’ajoute pas beaucoup de nouveaux épisodes lorsque vous ajoutez un nouveau programme, par exemple.

Les nouveautés introduites par Apple me semblent très bonnes et m’ont incité à envisager de les utiliser à nouveau, mais pour être honnête, tant que tous ces aspects que je mentionne ne seront pas améliorés, je ne pense pas que je vais les utiliser à nouveau. Jusque-là, Pocket Casts sera mon application de confiance.