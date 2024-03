Opérateurs de recherche Google : liste des 45 plus utiles

Dans ce guide, je vais vous parler des opérateurs de recherche les plus importants de Google et des fonctionnalités cachées que vous trouverez dans le moteur de recherche le plus populaire d’Internet.

Vous pouvez optimiser Google grâce aux opérateurs de recherche

Dans ce guide, je vais vous expliquer ce que sont les opérateurs de recherche de Google et comment vous pouvez en tirer parti dans votre vie quotidienne. Tout d’abord, je vais vous donner une brève explication de ce concept qui permet d’améliorer les recherches et d’obtenir des résultats plus précis. Ensuite, je vous proposerai une liste des meilleurs commandes que vous pouvez entrer dans la barre de recherche de Google. Ne le manquez pas !

Qu’est-ce que les opérateurs de recherche de Google ?

Avant tout, je vais vous donner une brève explication de ce que sont les opérateurs de recherche de Google. Je ne vais pas tourner autour du pot, car c’est un concept assez simple. Le terme « opérateur de recherche » fait référence à une commande ou une formule qui conditionne les résultats qui apparaissent lors d’une requête sur Google.

À titre d’exemple, même si je vous présente dans la section suivante une liste des opérateurs les plus pertinents, pour vous aider à mieux comprendre cette question, je vais vous donner un exemple. Imaginez que vous voulez rechercher sur un seul site web. Autrement dit, vous voulez que Google, au lieu de vous proposer une liste de résultats basés sur l’ensemble du web, concentre ses efforts sur un seul site. Dans ce cas, il suffit d’utiliser l’opérateur de recherche site et de spécifier le site sur lequel le moteur doit se concentrer. Cela s’exprimerait comme suit :

site:Netcost-security.fr iPhone 15 Pro

Dans ce cas, Google ne recherchera que les mots-clés iPhone 15 Pro sur le site web Netcost-security.fr.com. Mais site n’est qu’un des nombreux opérateurs de recherche présents sur Google. Quels sont les plus importants ?

Liste des opérateurs de Google pour optimiser le moteur de recherche

L’exemple concis que je vous ai donné dans la section précédente vous aura aidé à mieux comprendre l’étendue des opérateurs de recherche. En réalité, j’ai utilisé l’un des plus connus pour expliquer ce concept. Cependant, il en existe beaucoup d’autres que vous devez connaître.

Il est bon de rappeler que les opérateurs de recherche peuvent devenir vos alliés dans votre productivité quotidienne, surtout si Google est l’un de vos principaux outils. En réalité, ils ressemblent beaucoup aux raccourcis clavier de Windows : plus vous les connaissez, plus ils deviennent utiles.

Voici un tableau qui répertorie les opérateurs les plus utiles que vous pouvez utiliser dans Google :

Nom de l’opérateur Fonctionnalité Exemple » « Recherche des résultats qui mentionnent un mot ou une phrase exacte. Vous pouvez utiliser plusieurs mots-clés dans chaque séquence de guillemets. « Google Pixel » OR Recherche des résultats liés à un mot-clé ou à un autre. Google OR Android | Fonctionne de la même manière que OR : Google | Android AND Recherche des résultats liés à un mot-clé et à un autre. Permet de lier des concepts. Google and Android – Recherche des résultats qui ne mentionnent pas un mot ou une phrase. Le tiret exclut le mot-clé qui le suit. Google -Pixel * Caractère générique qui correspond à n’importe quel mot ou phrase. Google * Android _ Caractère générique pour la fonction de saisie semi-automatique de Google. Google _ ( ) Groupe de recherches multiples. (Google OR Android) site:Netcost-security.fr define: Recherche la définition d’un mot ou d’une phrase. Fonctionne en espagnol sans les deux points. define:pomme cache: Recherche le cache le plus récent d’une page web. Vous pouvez spécifier une URL spécifique, en plus du domaine principal. cache:Netcost-security.fr filetype: Recherche des types de fichiers spécifiques tels que PDF. filetype:pdf site:Netcost-security.fr ext: Exécuter la même fonction que filetype. ext:pdf site:Netcost-security.fr site: Recherche des résultats d’un site web spécifique. site:Netcost-security.fr Google related: Recherche des sites liés à un domaine spécifique. related:Netcost-security.fr intitle: Recherche des pages avec un mot spécifique dans la balise de titre. intitle:Android allintitle: Recherche des pages avec plusieurs mots dans la balise de titre. allintitle:Android nouvelles inurl: Recherche des pages avec un mot spécifique dans l’URL. inurl:Android allinurl: Recherche des pages avec plusieurs mots dans l’URL. allinurl:Android nouvelles intext: Recherche des pages avec un mot spécifique dans leur contenu. intext:Android allintext: Recherche des pages avec plusieurs mots dans leur contenu. allintext:Android nouvelles weather: Recherche la météo dans un endroit. Fonctionne avec le langage naturel, en espagnol sans les deux points. weather:Barcelona stocks: Recherche des informations boursières pour une entreprise. Fonctionne avec le langage naturel, en espagnol sans les deux points. stocks:GOOG map: Force Google à afficher des résultats de cartes. Vous pouvez également obtenir des informations plus détaillées en entrant simplement le nom de la ville. map:New York movie: Recherche des informations sur un film. movie:Toy Story in Convertit une unité en une autre. Fonctionne en espagnol avec le terme « en ». De plus, il sert à traduire des mots. 100 dollars en euros source: Recherche des résultats provenant d’une source spécifique dans Google News. source:Netcost-security.fr Google before: Recherche des résultats antérieurs à une date spécifique. Google before:2022-01-01 after: Recherche des résultats postérieurs à une date spécifique. Google after:2022-01-01

En ce qui concerne les opérateurs de recherche, vous devez tenir compte des points suivants :

Ils ne sont pas une astuce spécifique à Google Chrome ou Google Discover. Il est important de préciser que les opérateurs de recherche font partie du fonctionnement du moteur de recherche de Google et sont tout aussi fonctionnels sur n’importe quel autre navigateur . Si vous utilisez Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou un autre navigateur, sachez qu’ils fonctionneront parfaitement.

. Si vous utilisez Microsoft Edge, Mozilla Firefox ou un autre navigateur, sachez qu’ils fonctionneront parfaitement. Ils peuvent être utilisés sur d’autres moteurs de recherche. Curieusement, les opérateurs de recherche popularisés par Google sont également disponibles sur d’autres concurrents comme Microsoft Bing ou DuckDuckGo.

Ils fonctionnent sur ordinateur et sur mobile. Les opérateurs sont universels et peuvent être utilisés aussi bien sur mobile que sur la version ordinateur de la recherche.

Utilitaires et mini applications de la recherche Google

En plus des opérateurs que vous pouvez utiliser dans la barre de recherche, vous pouvez également ouvrir certaines utilitaires et mini applications intégrées à la recherche Google. Quelles sont quelques-unes des plus intéressantes ? Jetez un coup d’œil à cette liste :

Métronome

Accordeur

Calculatrice

Roue de la fortune

Lancer un dé

Sélecteur de couleurs

Lancer une pièce

Sons d’animaux

Fusion d’emojis

Morpion

PAC-MAN

Démineur

Jeu de mémoire

Solitaire

Lancer une toupie

Serpent de Google*Traducteur de Google

Certaines de ces utilitaires sont activés en tapant leur nom dans la barre de recherche. Par exemple, si vous saisissez « Serpent de Google », un jeu similaire au snake de Nokia se chargera en haut de la recherche. Une autre façon d’accéder aux outils cachés du moteur de recherche est d’utiliser des opérateurs ou des commandes. Par exemple, en tapant 5+5, la calculatrice s’affiche.