Nous remontons dans le passé pour avoir une idée de quand pourrait être annoncée la WWDC 2024

La WWDC 2024 aura lieu en juin prochain

Bien que la Conférence annuelle des développeurs se tienne en juin, elle est généralement annoncée plusieurs mois à l’avance, car nous savons tous qu’elle se déroulera pendant la première semaine du sixième mois de l’année. Et la grande question est donc quand Apple annoncera-t-elle la WWDC 2024, où iOS 18 et autres systèmes d’exploitation seront présentés, et l’IA jouera un rôle majeur.

Dans cet article, nous allons vous expliquer quand Apple annoncera la WWDC 2024, ou plutôt quand il est possible qu’elle soit annoncée, en nous basant sur ce que la société a fait les années précédentes, car comme vous le savez, elle suit généralement des schémas bien établis et répète les dates d’annonce chaque année.

Qu’est-ce que la WWDC

La WWDC est la Conférence mondiale des développeurs d’Apple. Une semaine qui commence par la présentation des nouveaux systèmes d’exploitation lors d’un discours d’ouverture, suivie de plusieurs jours d’activités destinées aux développeurs. Ces activités ont pour but de leur faire découvrir les nouvelles versions et de leur permettre de mettre en œuvre les changements dans leurs applications.

Ce que nous verrons à la WWDC 2024

La WWDC est axée sur les logiciels. Il est vrai que nous avons parfois également des annonces matérielles, mais en général, ce sont les nouvelles versions des systèmes d’exploitation qui sont présentées. Donc, si nous suivons cette tendance, voici ce que nous pourrions voir lors de la WWDC 2024 de cette année :

iOS 18 : où de nouvelles fonctionnalités d’IA sont attendues, un assistant entièrement repensé, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et des nouveautés dans Freeform. De plus, nous connaissons déjà les iPhone compatibles possibles.

: où de nouvelles fonctionnalités d’IA sont attendues, un assistant entièrement repensé, de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et des nouveautés dans Freeform. De plus, nous connaissons déjà les iPhone compatibles possibles. iPadOS 18 .

. watchOS 11 .

. macOS 15 : où nous pourrions voir de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et des nouveautés dans l’application Freeform.

: où nous pourrions voir de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité et des nouveautés dans l’application Freeform. visionOS 2 .

. tvOS 18 .

. homeOS ?

Quand Apple annoncera-t-elle la WWDC 2024

Comme nous vous l’avons mentionné précédemment, pour répondre à la question et avoir une idée de quand cela pourrait arriver, nous devons nous baser sur ce qu’Apple a fait les années précédentes. La liste se présente comme suit :

2017 : 16 février.

2018 : 13 mars.

2019 : 14 mars.

2020 : 13 mars.

2021 : 30 mars.

2022 : 5 avril.

2023 : 29 mars.

Sur la base de ces dates, il est probable qu’Apple annonce la WWDC 2024 dans les deux ou trois prochaines semaines. La société fait généralement l’annonce sur son site Web pour les développeurs et dans un communiqué de presse publié sur le site de presse d’Apple.