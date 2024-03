La différenciation se vend vraiment : le nouveau Nothing Phone (2e) compte déjà plus de 100 000 unités livrées

Et ces chiffres ont été atteints en seulement un jour…

Le nouveau Nothing Phone (2a), même différentiation mais en format plus abordable

Toujours en contrôle des temps médiatiques. L’excitation. Ce qui est finalement la spécialité de Carl Pei qui place Nothing dans tous les grands événements en un temps record, combinant d’un côté cet aura de « flagship killers » qui représentait OnePlus au début avec une différenciation bien mesurée et travaillée, qui bien sûr leur apporte également pas mal de problèmes, mais qui fonctionne vraiment.

Nothing me semble être un mélange entre OnePlus et ce qu’était Essential, cette expérience du créateur d’Android Andy Rubin vouée à l’échec, mais ici la formule fonctionne car le Nothing Phone (2), le mobile différencié mais abordable des Britanniques, a vendu plus de 100 000 unités le jour de sa sortie sur le marché.

En réalité, nous le mentionnions déjà dans notre analyse approfondie, car toute l’essence de Nothing, y compris l’interface Glyph, est présente dans un téléphone intelligeant équilibré dont les prix sont en réalité très attractifs, allant de 329 à 379 euros selon les versions et les configurations de mémoire.

Nothing Phone 2a sales top 100,000 day after launch https://t.co/6q8TkeG1VX — Carl Pei (@getpeid) 13 mars 2024

Il n’est donc pas surprenant que les ventes de ce troisième téléphone de Nothing dépassent clairement celles du Phone (1) et du Phone (2) de la société, témoignant ainsi que Nothing a effectivement gagné du poids sur le marché et une crédibilité nécessaire pour épuiser ses stocks lors des lancements.

Les prix influencent également, car cette fois-ci, l’expérience utilisateur a été recherchée solide et sans ombre, tout en maintenant des coûts qui sont maintenant dans la gamme des meilleures ventes, se rapprochant des prix que la grande majorité est prête à payer.

Le propre Carl Pei était fier de l’exploit accompli :

Le Phone (2a) redéfinit une catégorie souvent négligée, offrant les innovations uniques de Nothing à des millions de nouveaux utilisateurs du monde entier. Vendre un nombre record de 100 000 unités en seulement 24 heures en est la preuve. Merci beaucoup à notre communauté, à nos partenaires et à notre équipe de croire en nous !

On comprend en voyant ce succès comment les investisseurs ont injecté plus de 100 millions de dollars dans Nothing depuis son lancement en 2020, étant probablement la marque la plus jeune du secteur à atteindre des chiffres aussi remarquables en termes de ventes, avec des sponsors importants derrière Carl Pei, un homme sans aucun doute réussi dans son travail, comme Google Ventures, le créateur de l’iPod Tony Fadell ou Kevin Lin, co-fondateur de Twitch.