L’iPad Air du futur aura également un écran OLED, tout comme les modèles Pro

On s’attend à ce qu’Apple lance un iPad Air avec un écran OLED et une technologie à une pile en 2028

Les iPad Air auront également un écran OLED

Une des principales innovations des nouveaux iPad Pro sera l’intégration de panneaux OLED, un changement qui améliorera considérablement la qualité de l’écran et rendra également les appareils plus fins. Une récente étude suggère que cette technologie pourrait également arriver sur l’iPad Air à l’avenir, bien que pas dans les modèles attendus ce mois de mars.

Le média The Elec, citant l’étude menée par Omdia, a été chargé de diffuser cette information. Selon l’étude, le prochain modèle d’iPad à adopter l’écran OLED serait l’iPad Air, après les iPad Pro. Cependant, cela se produirait à une date plus éloignée que prévu initialement.

Les iPad Air pourraient inclure des panneaux OLED en 2028

Comme annoncé par Omdia, on s’attend à ce que les iPad Air soient équipés d’écrans OLED d’ici 2028, suivant ainsi la tendance établie par les iPad Pro, qui devraient adopter cette technologie à partir de cette année. Cependant, les iPad Pro utiliseraient une technologie OLED à deux piles, tandis que l’iPad Air utiliserait une seule pile.

Cette nouvelle prédiction marque une correction de la part d’Omdia, car dans leur dernier rapport, ils ont affirmé qu’Apple prévoyait de lancer deux nouveaux modèles d’iPad avec écran OLED en 2026 : un iPad mini de 8,3 pouces et un iPad Air de 10,8 pouces. Maintenant, ils indiquent que le premier iPad à recevoir l’OLED sera le modèle Air en 2028.

L’introduction des écrans OLED sur l’iPad Air serait accueillie avec enthousiasme. Bien que les iPad Air actuels aient un écran Liquid Retina de bonne qualité, ils ne sont pas à la hauteur des modèles Pro. L’adoption de la technologie OLED ajouterait plus de valeur à ces appareils, les rendant encore plus attrayants pour les consommateurs.

Cependant, il faudra un certain temps avant que cette innovation n’arrive et, d’ici là, il est possible que d’autres changements significatifs aient été implémentés, comme la suppression du modèle de 12,9 pouces, dont les rumeurs circulent actuellement.

Actuellement, les iPad Pro ont des écrans de haute qualité avec la technologie ProMotion, et le modèle de grande taille intègre un écran miniLED. Il sera intéressant de voir comment les iPad Pro bénéficieront de la technologie OLED, surtout si les rumeurs concernant son annonce imminente s’avèrent être vraies.