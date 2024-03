Les nouveaux téléviseurs de Xiaomi sont deux bêtes MiniLED avec HyperOS de 55 et 65 pouces à un prix vraiment absurde

Xiaomi renouvelle à nouveau sa vaste (et très attrayante) gamme de téléviseurs avec deux modèles qui attirent immédiatement l’attention grâce à leurs écrans : voici les nouvelles Smart TVs MiniLED sous le puissant HyperOS de Xiaomi.

Et nous parlons au pluriel car Xiaomi a annoncé deux modèles, le Xiaomi TV S55 et le Xiaomi TV S65, qui ont essentiellement les mêmes caractéristiques et sont presque différents seulement par leur (généreux) taille respective : 55 et 65 pouces.

Xiaomi TV S55 et Xiaomi TV S65

Sous un design de caisson en métal, deux pieds latéraux et un écran sans cadre sur trois côtés, les Xiaomi TV S55 et Xiaomi TV S65 ont des écrans de taille différente, certes, mais presque identiques : les deux téléviseurs ont un rétroéclairage MiniLED avec une résolution 4K, une luminosité maximale de 1200 nits et une fréquence de rafraîchissement de 144 Hz. Le tout avec une couverture de 94% de l’espace colorimétrique DCI-P3 pour afficher des couleurs vives et éclatantes.





La différence réellement palpable est que le modèle de 55 » a 308 zones d’atténuation locale et le modèle de 65 » en a 392, ce qui constitue les seules différences en termes de diagonale et de taille. Les deux disposent de Dolby Vision et Dolby Atmos.

En interne, tous deux utilisent un processeur quadricœur ARM Cortex-A73, et disposent de 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage intégré pour les données de l’utilisateur, ce qui vous permettra d’installer de nombreuses applications et jeux sans manquer d’espace pour les mises à jour système.





Téléviseurs Xiaomi TV avec HyperOS

La nouveauté la plus frappante est que les deux modèles fonctionnent déjà avec le système d’exploitation HyperOS, conçu pour remplacer Android TV. La télécommande incluse est équipée d’un module NFC pour l’appairer rapidement avec le téléviseur.

Les deux Xiaomi TV sont déjà sortis en Chine à des prix très bas, compte tenu de la technologie et de la taille qu’ils offrent :

Xiaomi TV S55 : 2799 yuans, soit 357 euros

Xiaomi TV S65 : 3499 yuans, soit 447 euros

Étant donné que Xiaomi vend ses Smart TVs en Europe, nous resterons attentifs pour voir si ces modèles sont lancés, car il est indéniable que la combinaison de spécifications + taille + prix ne pourrait pas être meilleure.

Source | Hi-Fi.Ru / Ondia.vn