Nouveau ASUS ZenFone 11 Ultra : Snapdragon 8 Gen 3 et un écran de 144 Hz pour rivaliser avec les meilleurs

Toutes les caractéristiques, les prix et la disponibilité du nouveau smartphone haut de gamme ASUS

L’ASUS ZenFone 11 Ultra en orange et gris

ASUS vient de lancer un smartphone prêt à rivaliser avec les meilleurs : un écran 144 Hz, une batterie de 5 500 mAh et un Snapdragon 8 Gen 3 avec de puissantes fonctions d’IA, entre autres choses. Nous allons maintenant découvrir toutes les caractéristiques, les prix et la disponibilité du nouveau ASUS ZenFone 11 Ultra, avec lequel la marque taïwanaise inaugure une nouvelle ère dans l’innovation des smartphones.

Avec le lancement de l’ASUS ZenFone 11 Ultra, non seulement nous avons un nouveau prétendant pour faire partie des meilleurs smartphones haut de gamme du marché, mais nous avons également une liste croissante de smartphones équipés du Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3. Comme vous pouvez le voir dans ses spécifications, le dernier membre de la série emblématique ZenFone de la société contient le processeur Android le plus puissant à ce jour.

Cette plateforme mobile offre un fonctionnement fluide pour effectuer toutes les tâches, des sessions de jeu intenses à l’exécution simultanée de plusieurs applications. Cependant, le meilleur de cette puce réside dans ses fonctions avancées d’intelligence artificielle : annulation du bruit, conversion de la voix en texte et traduction instantanée, transcription en temps réel, création de fonds d’écran personnalisés et bien plus encore.

ASUS ZenFone 11 Ultra : toutes les informations

ASUS ZenFone 11 Ultra Caractéristiques Dimensions 163,8 x 76,8 x 8,9 mm

224 grammes Écran AMOLED de 6,78 pouces Full HD+ (2 400 x 1 080 pixels)

Taux de rafraîchissement jusqu’à 144 Hz

Luminosité maximale de 2 500 nits Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 RAM 12 ou 16 Go Stockage 256 ou 512 Go Système d’exploitation Android 14 Caméras Arrière :

50 MP principal f/1.9

13 MP ultra grand angle f/2.2

32 MP téléobjectif f/2.4

Avant :

8 MP f/2.0 Batterie 5 500 mAh

Charge rapide de 65 W (câble) et 15 W (sans fil) Connectivité 5G

WiFi 7

Bluetooth 5.4

NFC

GPS Autres USB-C

Double nano SIM

Prise jack 3,5 mm pour les écouteurs

Lecteur d’empreintes sous l’écran

Haut-parleurs stéréo doubles

Une autre de ses caractéristiques les plus spectaculaires est la grande batterie de 5 500 mAh, qui a amélioré sa durée de vie de 26,5% par rapport à celle de son prédécesseur, garantissant aux utilisateurs une utilisation ininterrompue du téléphone pendant 26 heures. De plus, cela est complété par une puissante charge rapide de 65 W par câble et 15 W sans fil, compatible avec n’importe quel chargeur conforme à la norme Qi.

D’autre part, son écran AMOLED de 6,78 pouces répond à toutes les exigences pour rivaliser avec les meilleurs de sa catégorie, et il a également été fabriqué à partir de matériaux recyclés. Il dispose d’un taux de rafraîchissement de 1-120 Hz, capable d’atteindre les 144 Hz dans les jeux, d’une luminosité maximale de 2 500 nits et du Corning Gorilla Glass Victus 2, la meilleure protection d’écran possible.

ASUS ZenFone 11 Ultra : prix et disponibilité

Le nouveau ASUS ZenFone 11 Ultra peut être réservé dès maintenant sur la boutique en ligne d’ASUS, qui commencera à les expédier le vendredi 22 mars. Comme toujours, les prix varient en fonction de la configuration de stockage choisie, mais ils bénéficient d’une offre de lancement jusqu’au 14 avril :

ASUS ZenFone 11 Ultra (12 Go + 256 Go) : 899 euros jusqu’au 14 avril. À partir de cette date, il coûtera 999 euros.

: 899 euros jusqu’au 14 avril. À partir de cette date, il coûtera 999 euros. ASUS ZenFone 11 Ultra (16 Go + 512 Go) : 999 euros jusqu’au 14 avril. À partir de cette date, il coûtera 1 099 euros.

Comme vous pouvez le constater, si vous décidez de l’acheter avant la fin de l’offre de lancement, vous économiserez 100 euros. De plus, les deux configurations de l’ASUS ZenFone 11 Ultra sont disponibles en quatre couleurs : noir, bleu, gris et orange.