Google Chrome devient un navigateur plus sûr grâce à ces nouvelles fonctionnalités

Google a mis à jour Chrome, son navigateur web, avec de nouvelles mesures de protection qui promettent de le rendre beaucoup plus sûr

L’icône de Google Chrome, le navigateur web le plus utilisé au monde

Une nouvelle version de Google Chrome, chargée d’améliorations en termes de sécurité, commence à arriver sur les appareils des milliards de personnes qui utilisent le navigateur web de Google. La société elle-même l’a confirmé sur son blog officiel, où elle détaille les nouveautés qui vont renforcer la protection lors de la navigation sur Internet.

La navigation sécurisée s’améliore avec une protection en temps réel

Quelques semaines après la sortie de Google Chrome 122, la société a souhaité passer en revue certains des changements récemment apportés au navigateur. Ils expliquent qu’ils ont effectué diverses améliorations dans le système de navigation sécurisée ou Safe Browsing, qui est déjà actif sur plus de 5 milliards d’appareils dans le monde et qui protège contre les attaques de phishing ou de logiciels malveillants en scannant plus de 10 milliards d’URLs et de fichiers quotidiennement.

Comme le précise Google, jusqu’à présent, le mode de protection standard utilisait une liste stockée sur l’appareil pour vérifier si un site web ou un fichier pourrait être dangereux. Cette liste était mise à jour toutes les 30 ou 60 minutes, mais Google a déterminé que cette période de temps était trop longue, et a donc décidé d’activer l’analyse en temps réel pour éviter les menaces potentielles. Selon leurs calculs, ce nouveau système devrait être capable de bloquer 25% d’attaques de phishing supplémentaires.

Pour l’instant, cette fonctionnalité sera disponible sur Chrome pour ordinateur et sa version iOS. Les utilisateurs d’Android devront attendre la fin du mois pour pouvoir en bénéficier.

D’autre part, Google a amélioré la vérification des mots de passe dévoilés sur Chrome pour iOS. Désormais, des avertissements apparaîtront indiquant si un mot de passe qui vient d’être saisi sur un site web pourrait être compromis.

Ces deux changements seront déployés progressivement sur les différentes versions de Chrome, et dans les prochains jours, tous les utilisateurs du navigateur devraient pouvoir en profiter simplement en téléchargeant la dernière version de Chrome disponible.