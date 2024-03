Voici le meilleur smartphone Xiaomi de 2024

La tempête est passée, il est donc temps de revenir au calme et de mettre tout ce que Xiaomi nous a présenté en contexte. Avec le MWC 2024, nous avons conclu l’heure de découvrir les meilleurs appareils de Xiaomi pour cette année scolaire, et avec le lancement des Xiaomi 14 Ultra et Xiaomi 14, nous avons vu tout ce dont est capable cette marque asiatique, du moins pour le moment.

C’est pourquoi dans cet article, nous voulons vous faire part des meilleurs appareils Xiaomi à ce jour, afin que vous puissiez comprendre quelles options sont les plus intéressantes selon ce que vous recherchez et votre budget. Ne manquez aucun détail car tous les appareils que nous allons vous montrer sont une véritable merveille.

Si l’argent n’est pas un problème, le Xiaomi 14 Ultra est le meilleur

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 16 Go de RAM et 512 Go de stockage, écran AMOLED LTPO de 6,73 pouces avec une résolution 2K et une luminosité maximale de 3000 nits, batterie de 5300 mAh avec charge rapide de 90 W et même un ensemble de caméras signé Leica qui se positionne comme l’un des meilleurs du marché, etc.

Toutes ces spécifications et bien d’autres sont ce que nous allons trouver dans le fantastique Xiaomi 14 Ultra, un téléphone qui coûte la somme de 1 499,99 euros mais qui est directement l’un des meilleurs que vous pouvez acheter dans le paysage Android, peu importe la spécification à laquelle vous vous intéressez. Il n’y a pas de mots pour définir cet appareil, mais sans aucun doute, c’est le meilleur Xiaomi du moment.

Xiaomi 14 Ultra 5G 6,73″ 512GB Noir

Vous n’avez pas besoin de 1000 euros pour avoir un téléphone haut de gamme

Il existe la fausse croyance que pour obtenir des performances de haut niveau, nous avons besoin d’un smartphone de 1000 euros ou plus, et ce n’est pas du tout le cas. Un bon exemple est le fantastique Xiaomi 13T Pro, un smartphone qui commence à partir de 799 euros et qui est une véritable bête, peu importe la spécification à laquelle nous nous intéressons.



Pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que cette bête est capable de faire, il est équipé d’un énorme écran AMOLED de 6,67 pouces avec une résolution de 1,5K, 2 600 nits de luminosité et un rafraîchissement de 144 Hz, processeur MediaTek Dimensity 9200 Plus qui est équivalent à ce qu’il y a de mieux chez Qualcomm en termes de puissance, batterie de 5 000 mAh avec charge rapide jusqu’à 120 W et, pour couronner le tout, nous pouvons également profiter d’un capteur principal de 50 MP avec une ouverture f/1,9 signé Leica qui offre des résultats comparables aux meilleurs du marché.

Xiaomi 13T Pro Azul Alpine 12 GB + 256 GB

Le roi du rapport qualité-prix reste le POCO F5

Nous allons nous permettre de choisir le POCO F5 comme l’un des meilleurs téléphones de Xiaomi à l’heure actuelle, car pour les 369 euros que coûte sa version avec 12 Go de RAM LPDDR5 et 256 Go de stockage UFS 3.1, nous n’allons rien trouver de mieux, et c’est beaucoup dire en l’an 2024 car il a déjà un certain temps sur le marché.



Pour ce prix, nous aurons un matériel très complet avec des éléments tels que le puissant processeur Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 2, un fantastique écran AMOLED de 6,67 pouces avec une luminosité maximale de 1000 nits, une batterie de 5 000 mAh avec une charge rapide jusqu’à 67 W, un capteur de caméra principal de 64 MP avec une ouverture f/1,79 et même une double paire d’enceintes stéréo qui complètent un ensemble qui est une folie compte tenu de la somme que nous devrons dépenser pour lui.

Xiaomi POCO F5 Smartphone 12+256 White

La perle de l’année 2024 : le POCO X6 Pro

Nous allons terminer cette petite compilation en parlant du POCO X6 Pro, un appareil que nous avons vu présenté en France en début d’année et qui est devenu l’un des plus intéressants du milieu de gamme si vous recherchez des spécifications haut de gamme à un prix raisonnable, en l’occurrence, à partir de 349,99 euros.



Pour que vous puissiez comprendre ce dont cette bête est capable, nous devons vous dire qu’il intègre un fantastique processeur MediaTek Dimensity 8300-Ultra associé à des mémoires LPDDR5X et UFS 4.0, un écran AMOLED de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz et une luminosité maximale pouvant atteindre 1 800 nits, un capteur d’empreintes sous l’écran, une batterie de 5 000 mAh avec une charge à 67 W et le système HyperOS natif, rien que ça.

Poco X6 Pro – Smartphone de 8+256GB