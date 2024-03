WhatsApp souhaite que ses Statuts ressemblent davantage aux Stories d’Instagram, donc il copiera l’une de ses fonctions

La nouvelle version bêta de WhatsApp inclut une fonction copiée d’Instagram : des notifications à chaque fois que vous êtes mentionné dans un état

L’icône de WhatsApp sur un smartphone

Nous l’avions annoncé il y a quelques semaines : les Statuts de WhatsApp étaient sur le point de changer, et bientôt nous pourrions assister à une grande révolution dans cette section de l’application de messagerie la plus utilisée au monde. Petit à petit, une partie des nouveautés que nous avons vues au départ arrive dans l’application.

Comme nous avons pu le découvrir grâce à WABetaInfo, la dernière version bêta de WhatsApp introduit une nouvelle fonctionnalité dans les États, qui semble avoir été directement copiée d’Instagram, une autre plateforme de Meta.

Les notifications par mentions arrivent dans les Statuts de WhatsApp

Grâce à une capture d’écran d’une des versions bêta les plus récentes de WhatsApp, il a été découvert que bientôt, les Statuts de WhatsApp permettront de mentionner d’autres utilisateurs de l’application.

Ces mentions permettront d’envoyer une notification à la personne mentionnée, qu’elle recevra sur son téléphone portable et qui lui permettra d’accéder directement à l’État où elle a été mentionnée.

Il s’agit d’une fonctionnalité qui est disponible sur Instagram depuis des années, mais que jusqu’à présent, WhatsApp n’avait pas décidé d’intégrer dans son service de messagerie instantanée.

Pour l’instant, plusieurs incertitudes subsistent. D’une part, il n’est pas clair s’il sera possible de mentionner tous les types d’utilisateurs de WhatsApp, ou si cela sera uniquement possible pour ceux qui sont enregistrés dans la liste de contacts (ce dernier semble le plus probable).

De plus, il n’a pas non plus été confirmé si les mentions dans les Statuts seront visibles, comme sur Instagram, ou si elles seront cachées et seules les personnes mentionnées le sauront.

Quoi qu’il en soit, il ne fait aucun doute que WhatsApp continue de chercher des moyens de promouvoir l’utilisation des Statuts et d’encourager les utilisateurs à les utiliser comme s’il s’agissait d’un réseau social au sein de la plateforme de messagerie.

Actuellement, cette fonctionnalité n’est disponible que pour un nombre limité d’utilisateurs inscrits au programme bêta de l’application, mais elle devrait bientôt être disponible pour tous les utilisateurs.