Spotify accuse Apple de bloquer les mises à jour de son application pour iPhone

Spotify attend l’approbation d’une mise à jour depuis le 5 mars

Spotify accuse à nouveau Apple devant l’Union européenne

Récemment, la Commission européenne a infligé une amende à Apple dans l’affaire Spotify après une bataille juridique qui durait depuis 2019. La raison de l’amende était qu’il a été déterminé qu’Apple exerçait une position dominante par rapport aux concurrents d’Apple Music, empêchant Spotify de bénéficier des mêmes avantages que le service de musique d’Apple.

Cependant, il semble que cela ne soit pas terminé. Spotify accuse Apple de bloquer les mises à jour de l’application, ce qui fait que le processus de révision et de publication des mises à jour prend beaucoup plus de temps que d’habitude dans l’Union européenne, maintenant que la loi sur les marchés numériques est entrée en vigueur.

Spotify accuse Apple de bloquer les mises à jour de l’application dans l’UE

La loi sur les marchés numériques est entrée en vigueur le 7 mars dernier, obligeant Apple à permettre de nombreuses choses, notamment aux développeurs de pouvoir utiliser leurs propres systèmes de paiement pour les achats effectués dans l’App Store.

Spotify a publié une mise à jour de son application correspondant précisément à ce changement le 5 mars dernier, c’est-à-dire une mise à jour qui supprime la possibilité de payer avec le système de paiement de l’App Store pour passer à payer avec le système de paiement propre à Spotify.

Cependant, dans un e-mail de Spotify à la Commission européenne consulté par The Verge, la société accuse Apple de ne pas avoir approuvé cette mise à jour depuis lors. « Neuf jours se sont déjà écoulés et nous attendons toujours des nouvelles d’Apple concernant la soumission de notre application pour afficher les prix des consommateurs de l’UE et un lien vers notre site web », peut-on lire dans l’e-mail.

Spotify pense qu’Apple bloque délibérément cette mise à jour, alors que normalement, le processus de révision des applications dure environ 24 heures et que la mise à jour peut être publiée en quelques jours. Pour Spotify, ce retard est intentionnel de la part de la société de la pomme mordue.

C’est une situation étrange. Apple ne laisse généralement pas les mises à jour des applications en attente. De plus, ne pas permettre à Spotify de mettre un lien vers son propre système de paiement serait contraire au DMA, qu’il a respecté avec le lancement de l’iOS 17.4 en ajoutant la possibilité de télécharger des applications en dehors de l’App Store, à la fois à travers des stores alternatifs et le web.