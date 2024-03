Xiaomi te propose le défi de l’animal : découvre quel animal tu es quand tu dors

Dormir. Reposer est l’un des plaisirs et des besoins que nous, êtres humains -ainsi que les animaux- avons. Chaque jour, nous avons besoin de passer une partie de ces 24 heures à nous éteindre comme un téléphone portable, car le corps et le cerveau en ont besoin. Mais, comment dormons-nous? Le faisons-nous bien ou mal?

Saviez-vous qu’en moyenne, une personne passe 25 ans de sa vie à dormir? Mais chacun de nous est différent, il y a ceux qui dorment bien, ceux qui dorment mal, ceux qui ne se reposent pas même s’ils dorment, ceux qui semblent hiberner comme un ours et ne se réveillent même pas lors d’un tremblement de terre, ou ceux qui dorment si légèrement qu’ils se réveillent à tout moment, ceux qui dorment 8 heures et ceux qui dorment à peine quelques heures… Savez-vous comment vous dormez? Eh bien, Xiaomi peut vous le dire avec son nouveau défi.

Le défi de l’animal endormi de l’application Mi Fitness de Xiaomi

Pendant la Semaine de sensibilisation au sommeil 2024, Xiaomi vous invite à relever un défi pour savoir comment vous dormez et prêter attention à la qualité de votre sommeil. Un défi qui peut vous ouvrir les yeux sur la façon dont vous vous reposez -ou plutôt sur la façon dont vous ne vous reposez pas- et vous aider à améliorer vos habitudes de sommeil.





𝙒𝙝𝙞𝙘𝙝 𝙖𝙣𝙞𝙢𝙖𝙡 𝙙𝙤 𝙮𝙤𝙪 𝙨𝙝𝙖𝙧𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙨𝙡𝙚𝙚𝙥 𝙝𝙖𝙗𝙞𝙩𝙨 𝙬𝙞𝙩𝙝? 🐨🐻🦉🐑🦈🐧 Découvrez votre animal de sommeil et partagez-le dans les commentaires. 👇 (1/2) #SleepAwarenessWeek pic.twitter.com/kcCHvsUDDF — Xiaomi (@Xiaomi) 10 mars 2024

Comment ça marche? C’est très simple, vous avez juste besoin d’un Wearable, de l’application Mi Fitness et de sommeil : l’idée est que pendant 7 jours, vous vous endormiez avec le Smart Band ou la montre connectée, connecté au téléphone portable et connecté à l’application Mi Fitness de Xiaomi, et ainsi mesurer pendant une semaine vos habitudes de sommeil.

Quel animal êtes-vous lorsque vous dormez selon Xiaomi

Au bout des sept jours, ouvrez Mi Fitness, accédez à la section Santé et cliquez sur le premier critère qui apparaît, celui de la quantité et de la qualité du sommeil. En accédant à la section Sommeil, vous verrez apparaître une note moyenne concernant la qualité de votre sommeil, et en dessous la fiche d’un animal :

Hibou

Pingouin

Mouton

Requin

Koala

Ours Brun





Chacun d’entre eux sera un exemple de comment vous dormez à la maison. Par exemple, si vous dormez comme un koala, cela signifie que vous êtes un « animal nocturne », donc vous êtes très actif la nuit et vous ne vous réveillez pas facilement une fois que vous vous êtes endormi. Si, en revanche, vous êtes un ours brun, cela signifie que vous avez des habitudes de sommeil très saines et que vous dormez bien chaque jour.