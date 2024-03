Samsung continue de mettre à jour ses téléphones avec le correctif de sécurité de mars : voici les derniers modèles à être mis à jour

Samsung déploie la mise à jour de sécurité Android de mars pour certains de ses anciens appareils.

Le dos des Samsung Galaxy A33 et A53 / Photo de AndroAall

Après avoir commencé à mettre à jour certains de ses téléphones les plus récents avec la mise à jour Android de mars 2024, Samsung revient à la charge avec une nouvelle série de mises à jour, cette fois-ci destinée à certains modèles plus anciens de ses séries de téléphones Galaxy A, Galaxy Z et Galaxy S.

Divers anciens modèles de Samsung reçoivent la dernière mise à jour de sécurité Android

Cette fois-ci, Samsung a commencé à mettre à jour différents modèles de plusieurs de ses séries les plus populaires, dont certains ont plusieurs années d’ancienneté. La liste complète peut être trouvée ci-dessous :

Samsung Galaxy A32 5G

Samsung Galaxy S20

Samsung Galaxy S20 FE

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy Z Fold3

Samsung Galaxy Z Fold4

Samsung Galaxy Z Flip3

Samsung Galaxy Z Flip4

Ces huit smartphones sont les derniers à avoir reçu le dernier correctif de sécurité Android disponible, publié par Google en début de ce mois. Il est important de souligner que la mise à jour est disponible dans certains pays initialement, mais devrait progressivement s’étendre à d’autres régions.

D’autre part, il convient de mentionner que Samsung a également mis à jour les montres des séries Galaxy Watch5 et Galaxy Watch6 avec le correctif de sécurité de mars. De plus, d’autres modèles s’ajouteront bientôt à la liste des téléphones avec la mise à jour disponible.

Cependant, aucun des téléphones de la liste n’a encore reçu la mise à jour vers One UI 6.1, bien que certains d’entre eux fassent partie de la liste des modèles compatibles avec la nouvelle version.

Cette mise à jour devrait arriver, si les plans ne changent pas, à un moment donné vers la fin de ce mois de mars, bien qu’il soit très probable que son déploiement se fasse de manière progressive et qu’il faut attendre quelques semaines avant qu’elle n’arrive sur les téléphones de tous les utilisateurs.