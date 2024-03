Xiaomi vient de renouveler sa trottinette électrique la plus Pro et maintenant elle est (presque) parfaite : plus d’autonomie, une meilleure fabrication et une sécurité de premier niveau

Il est confirmé ce dont nous parlions il y a quelques jours seulement : Xiaomi renouvelle complètement sa gamme de trottinettes électriques au niveau mondial. Après le récent lancement de la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Lite (2e génération), la marque a voulu nous surprendre avec le Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2e génération), un modèle qui vient renouveler un produit qui était déjà vraiment bon dans sa génération précédente.

Cependant, comme il est habituel pour ce type de lancement au niveau mondial, la présence de cette trottinette sur le marché espagnol n’a pas été confirmée, tout comme son éventuel prix une fois qu’elle sera disponible. Nous devrons donc attendre pour connaître ces informations, mais ce que nous pouvons vous dire en détail ce sont toutes les spécifications officielles.

Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) DIMENSIONS ET POIDS 1 150 x 570 x 1 215 mm

19 kg VITESSE 25 km/h

Angle d’inclinaison : 22º MOTEUR Pique maximal 1 000W

Puissance 400W CHARGE MAXIMALE 120 kg AUTONOMIE 60 kilomètres BATTERIE 10 000 mAh SECURITÉ Système de freins double avec frein à tambour à l’avant

Pneus de 10″ AUTRES Résistance IPX4 Panneau LED multifonction Système de lumières automatique Clignotants sur le guidon Structure en acier au carbone haute résistance PRIX N/D

La trottinette Pro de Xiaomi est maintenant plus Pro que jamais

Il est clair que nous avons affaire à une trottinette électrique de Xiaomi de la gamme Pro, et cela se remarque dans toutes ses spécifications. En réalité, ce nouveau modèle se distingue par le fait qu’il est fabriqué avec une structure en acier au carbone de haute résistance que ne proposent pas les produits moins chers, et il est même capable d’incorporer des éléments peu communs tels que les clignotants sur le guidon qui peuvent être activés avec un sélecteur dans notre main gauche.

Tout cela fait que le véhicule atteint un poids de 19 kilogrammes, mais au moins nous avons la certitude qu’en termes de robustesse, nous pouvons être plus que tranquilles sans perdre la capacité de le plier facilement. De plus, ses roues de 10″ ont également été améliorées pour que nous puissions conduire plus confortablement et sans risque de crevaisons, ce qui était assez préoccupant dans les générations précédentes.

D’autre part, en ce qui concerne les performances, cette nouvelle trottinette intègre un moteur arrière de 400 W avec des pics atteignant 1 000 W, un élément qui lui permet de monter des pentes avec un degré d’inclinaison de 22º et d’atteindre les 25 km/h sans trop d’effort. À cela s’ajoute une batterie de 10 000 mAh qui offre une autonomie allant jusqu’à 60 km, des chiffres spectaculaires que beaucoup d’entre vous apprécieront sûrement.





Enfin, il est également important de mentionner qu’en plus de disposer d’un système de lumières automatique et de la résistance IPX4 pour nous tranquilliser en cas de pluie, cette trottinette est équipée d’un système de double freinage avec un frein avant à tambour qui ne nécessite aucun entretien, donc pour utiliser ce modèle il suffit de l’allumer et il sera entièrement opérationnel.

Prix et disponibilité de la nouvelle Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen)

Comme nous vous l’avons dit au début de cet article, le nouveau Xiaomi Electric Scooter 4 Pro (2nd Gen) est déjà disponible sur le site Web mondial de la marque, mais pour le moment, nous ne savons pas s’il arrivera en France ni à quel prix, il sera disponible. Nous devrons donc être patients pour connaître ces détails manquants.

Plus d’informations | Xiaomi Global