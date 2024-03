Xiaomi fixe la date de sortie du SU7 : ce sera ce mois-ci et déjà 100 000 unités ont été réservées.

Le 28 mars prochain, le Xiaomi SU7 sera vu pour la première fois dans les rues de Chine

Le Xiaomi SU7 dans deux de ses couleurs disponibles

Même s’il n’a pas encore révélé son prix, Xiaomi a déjà confirmé quand commencera la première phase de livraison de sa première voiture électrique, la Xiaomi SU7, présentée en Chine à la fin de l’année dernière 2023. La société elle-même l’a révélé sur son site web officiel, où elle a fixé la date du 28 mars, dans deux semaines, pour commencer à livrer les premières unités.

Le Xiaomi SU7 arrivera dans les rues le 28 mars

Xiaomi permet déjà de réservé sa voiture électrique en Chine, et depuis quelques semaines, on peut la trouver dans plus de 59 concessionnaires de 29 villes différentes du pays d’origine de la marque.

Pour l’instant, cependant, la marque n’a pas encore révélé le prix des différentes versions de son premier véhicule électrique. On rumorise qu’il pourrait tourner autour des 250 000 yuans, environ 32 000 euros, dans sa version la plus économique, mais pour le moment, il n’y a pas d’information officielle à ce sujet.

Excited to announce the domestic launch of #XiaomiSU7 on Mars 28th! Delivering on our 3 year promise of cutting-edge technology and exceptional driving experience. — Lei Jun (@leijun) Mars 12, 2024

Mais même le fait d’avoir gardé le prix secret ne semble pas avoir affecté la campagne de réservation de la voiture. Selon Lei Jun lui-même, PDG et co-fondateur de Xiaomi, qui a récemment décidé de concentrer tous ses efforts dans la division de la mobilité de la marque, a révélé qu’à ce jour, plus de 100 000 réservations ont déjà été enregistrées pour le Xiaomi SU7 sur le marché national.

Quant au reste du monde, lors du dernier Mobile World Congress 2024 de Barcelone, un autre grand de Xiaomi, William Lu, a révélé qu’il faudrait encore attendre quelques années avant de faire les premiers pas vers une possible expansion mondiale. Le président lui-même du groupe Xiaomi est convaincu que « l’industrie automobile nécessite des délais plus longs que d’autres industries, et il faudra au moins trois ans avant que le premier véhicule ne soit lancé sur le marché ».