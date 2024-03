Google I/O 2024 : l’événement le plus important de l’année de Google a déjà une date

Google vient d’annoncer la date de sa conférence Google I/O 2024

Date de Google I/O 2024 et toutes les nouveautés que nous attendons de voir lors de cet événement

Le 14 mai 2024 se tiendra le Google I/O 2024. Cette conférence annuelle des développeurs organisée par Google promet d’être une vitrine de l’innovation, de l’intelligence artificielle et bien sûr des avancées dans l’écosystème Android. L’annonce a été faite via une publication sur X, anciennement Twitter, depuis le compte officiel de Google.

Qu’est-ce que nous réserve Google I/O 2024 ?

Le PDG de Google, Sundar Pichai, inaugurera l’événement à l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View, en Californie. Mais ce ne sera pas une présentation ordinaire.

Pichai fait face à un défi monumental : la concurrence croissante dans le domaine de l’intelligence artificielle générative. Des entreprises comme OpenAI et Microsoft ont révolutionné le paysage, et Google ne peut pas rester en arrière.

Google I/O est la plateforme où la société partage ses nouveautés avec la communauté mondiale des développeurs. Cette année, l’intelligence artificielle sera à l’honneur. Nous attendons des annonces concernant :

Android 15 : Il est clair que Google présentera des avancées d’Android 15, même si Android 14 est à peine parmi nous depuis quelques mois seulement.

Avancées en IA : Google a investi massivement dans l'IA. Allons-nous voir de nouveaux outils, modèles ou applications ?

Pixel 8a : Le Google I/O dispose également d'un espace dédié au matériel, et le Google Pixel 8a serait le protagoniste de cet événement.

Sur le blog officiel de Google, des indices ont été laissés sur ce qui peut être attendu en termes d’IA lors de cet événement.

L’ère Gemini ouvre de nouvelles possibilités pour que les développeurs créent des applications créatives et productives basées sur l’IA.

Le Google I/O 2024 sera un événement hybride, combinant le présentiel et le virtuel. Les développeurs pourront assister en personne aux États-Unis, tandis que d’autres suivront les sessions en ligne. Les inscriptions sont ouvertes à partir d’aujourd’hui sur la page officielle de Google I/O.

De plus, pour animer l’ambiance, Google a créé un puzzle interactif à l’occasion du Google I/O 2024. Pour jouer, il suffit d’accéder au lien suivant et de commencer à s’amuser. Il comporte 15 niveaux différents et sa difficulté augmente au fur et à mesure que les épreuves sont résolues.