Apple acquiert la startup spécialisée en IA DarwinAI

Une acquisition qui pourrait aider Apple à faire en sorte que les fonctions de l’IA soient traitées sur l’appareil

iOS 18 aura des fonctions d’Intelligence Artificielle

Au cours des dernières semaines, la société de la pomme croquée a réalisé une série d’acquisitions liées à l’Intelligence Artificielle en préparation de ce qui arrivera dans les prochains mois. Dans cette direction se trouve l’acquisition récente d’une start-up basée au Canada appelée DarwinAI, qui, comme son nom l’indique, est spécialisée dans l’IA.

Selon l’analyste Mark Gurman de Bloomberg, Apple a récemment acquis une entreprise appelée DarwinAI, qui a développé une technologie d’IA pour inspecter visuellement les composants pendant le processus de fabrication, mais l’une de ses principales technologies est de rendre les systèmes d’intelligence artificielle plus petits et plus rapides.

La dernière acquisition d’Apple pourrait aboutir à une fonction clé pour l’iPhone

Une des grandes différences et la raison pour laquelle il met autant de temps à introduire l’Intelligence Artificielle générative dans ses appareils par rapport à la concurrence est que, dans la mesure du possible, Apple souhaite que ces fonctions soient traitées sur l’appareil plutôt que dans le cloud, ce qui pourrait être annoncé dès la WWDC 2024.

Grâce à la technologie développée par DarwinIA, cet objectif serait beaucoup plus simple, car elle peut faire fonctionner les modèles d’IA jusqu’à deux fois la taille de la mémoire de l’iPhone en utilisant des fenêtres et des paquets de lignes et de colonnes.

Il est également annoncé que les fonctions d’Intelligence Artificielle traitées sur l’appareil pourraient être exclusives aux iPhone 16 et iPhone 16 Pro grâce au processeur A18 Pro, qui devrait également être construit avec une gravure en 3 nanomètres comme nous l’avons vu avec l’A17 Pro des iPhone 15 Pro.

Bien que l’objectif soit que, dans la mesure du possible, les fonctions d’IA soient traitées sur l’appareil, il est vrai qu’Apple dispose déjà des serveurs nécessaires pour traiter certaines d’entre elles dans le cloud de manière privée. Des semaines intéressantes se profilent à l’horizon, car nous verrons Apple parler officiellement d’IA.