Avec ces conseils, vous pouvez éviter l’abonnement à Google One en économisant de l’espace dans Gmail et Google Photos depuis votre Xiaomi

Comme vous le savez tous ceux qui utilisent n’importe quel service de Google, celui-ci est inclus dans votre abonnement Google One, une plateforme qui nous offre un total de 15 Go de stockage gratuit qui s’accumule à mesure que nous utilisons toutes ces plates-formes, et cela n’est généralement pas suffisant pour la plupart des utilisateurs.

Cependant, si vous êtes capable de maintenir une bonne propreté de vos fichiers et même de votre courrier électronique, vous pourrez vous débarrasser de devoir payer ce service Google One, donc dans ce article, nous allons vous donner quelques astuces pour y parvenir et continuer à utiliser le service gratuitement.

Supprimez les e-mails qui prennent beaucoup d’espace

Commençons par une astuce qui nous a été très utile pour pouvoir supprimer les e-mails qui prennent beaucoup d’espace dans notre stockage gratuit. Pour appliquer cette astuce, nous devrons utiliser la barre de recherche supérieure que nous trouvons dans l’application Gmail de notre Xiaomi.

Une fois que nous l’avons localisée, il vous suffit d’entrer ces indications : « larger:10M » pour trouver des messages d’une taille supérieure à 10 Mo, ou vous pouvez même opter pour « larger:30M » pour trouver des messages d’une taille supérieure à 30 Mo. Si vous avez un e-mail avec ces caractéristiques, supprimez-le et vous économiserez beaucoup d’espace.

Supprimez tous les fichiers de la corbeille Google One

Vous ne le saviez peut-être pas, mais chaque fois que vous supprimez un fichier dans n’importe quelle application Google, ils sont stockés dans une corbeille qui les rend disponibles pendant 30 jours à partir du moment de leur suppression. Tous ces éléments occupent beaucoup d’espace sans que nous nous en rendions compte, mais il est assez facile de les supprimer définitivement.



Pour ce faire, allez dans l’application Google One sur votre téléphone Xiaomi et sélectionnez l’option « Libérer de l’espace ». Ensuite, entrez dans les sections « Fichiers de la corbeille » et « E-mails de la corbeille » et supprimez-les pour récupérer une grande quantité d’espace sur votre compte.

Photos floues ou en double, mieux en dehors du cloud

La plupart d’entre nous ne sommes pas des photographes professionnels, ce qui fait que les photos que nous prenons avec notre téléphone Xiaomi sont parfois un peu floues. De plus, sans nous en rendre compte, certaines d’entre elles sont en double et garder plusieurs images similaires n’a aucun sens, donc les supprimer peut nous faire gagner beaucoup d’espace.

Pour ce faire facilement, vous devrez accéder au navigateur de votre smartphone, saisir l’adresse de Google Photos dans sa version Web et accéder à la section Stockage. Vous y trouverez des options telles que « Photos et vidéos volumineuses », « Photos floues » ou « Captures d’écran ». Accédez à chacune de ces sections et supprimez les fichiers dont vous n’avez pas besoin.

Récupérez de l’espace en compressant vos fichiers Google Photos

Enfin, la méthode la plus recommandable est peut-être que Google Photos vous offre la possibilité de compresser vos photos et vidéos pour qu’elles prennent moins de place, mais le problème est que vous perdrez en qualité de fichier et certains d’entre vous ne seront peut-être pas prêts à le faire.



Mais si votre situation d’espace est extrême, cela peut être une bonne option. Pour ce faire, revenez à la section Stockage mentionnée précédemment et cliquez sur « Convertir les photos et vidéos en qualité de stockage économique ». Le mécanisme est assez simple à exécuter, mais réfléchissez bien avant de le faire car il n’y a pas de retour en arrière et vos fichiers perdront un peu de qualité.