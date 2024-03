Surprise : la nouvelle version de HarmonyOS permet d’installer les applications de Google depuis AppGallery

Cela fonctionne au moins sur le nouveau HUAWEI Mate60 Pro

Voici le HUAWEI Mate60 Pro, le dernier fleuron de la marque chinoise et l’un des meilleurs smartphones du marché

Nous assistons déjà depuis un certain temps à la renaissance de HUAWEI grâce à HarmonyOS, sa nouvelle plateforme et son système d’exploitation, qui recevra bientôt un changement de paradigme important avec la version HarmonyOS NEXT qui devrait être disponible dans les prochains mois, en s’éloignant de plus en plus d’Android Open Source Project et du code de Google.

Cependant, le géant de Shenzhen sait parfaitement qu’il est handicapé sur les marchés internationaux en raison du manque de certification de Google Play, c’est pourquoi il nous a déjà assuré que HarmonyOS NEXT continuera à être compatible avec les applications Android en dehors de la Chine, en plus d’avoir silencieusement fait un autre pas très important dont nous avons été informés par Huawei Central, en suivant les traces de Weibo.

En réalité, selon ce qui se dit en Chine et que de nombreux utilisateurs ont déjà pu constater, le nouveau HUAWEI Mate60 Pro peut déjà installer Google Mobile Services et les principales applications de Google, une chose qui se faisait presque en contrebande jusqu’à présent mais qui, heureusement, sera désormais possible directement depuis AppGallery. Vous pouvez le voir sur les images ci-dessous :

Les HUAWEI Mate60 Pro permettent au moins d’installer directement les services mobiles de Google depuis AppGallery

Il est bien sûr pour l’instant anecdotique et ponctuel, nous ne savons pas s’il s’étendra au reste de la famille HUAWEI, car comme nous l’avons mentionné, la présence de GMS dans l’AppGallery de HarmonyOS dans sa version 4.0.0.162 a été signalée, et seulement pour la série Mate 60.

D’autres utilisateurs ont indiqué que dans ces mêmes versions de HarmonyOS 4.0.0.162/4.0.0.163, ce même package de Google Mobile Services est également disponible pour les HUAWEI Mate X5, le dernier smartphone pliable phare du fabricant chinois élargit ainsi le spectre et nous donne de l’espoir.

L’installation semble être assez simple, il suffit de rechercher les compléments dans AppGallery pour les installer, une action qui nous permet même d’ajouter un compte Google au téléphone, d’utiliser les notifications des services Google et de les exécuter sans problème majeur.

Il n’est pas clair si cela permettra tôt ou tard aux anciens téléphones HUAWEI sans la certification Google Play d’accéder aux services mobiles de Google de cette manière « non officielle », bien que nous doutions que cela se généralise précisément pour éviter des problèmes avec le géant de Mountain View.

Très cool. Seuls Google Wallet+ Android Auto ne fonctionnent pas. Le reste fonctionne bien. Je vais probablement faire une vidéo. Même technologie que dans #EMUI 13.1 sur #P60Pro pic.twitter.com/wlckXMOA8n — Leszek Lesner (@llelectronics) 13 mars 2024

HarmonyOS NEXT avance précisément dans cette déconnexion avec Android et Google

En réalité, tous les utilisateurs, du moins en Chine, attendent avec impatience l’arrivée promise de HarmonyOS NEXT, une version qui devrait rendre les services de Google moins importants en avançant dans la séparation du code de l’AOSP et en rendant le système d’exploitation encore plus indépendant.

C’est quelque chose qui semble très réalisable en Chine, bien sûr, où le fonctionnement des services en ligne étrangers est très limité, bien que dans les États-Unis, en Europe et dans d’autres marchés, il semble peu réaliste que HarmonyOS et HUAWEI réussissent sans Google et les applications auxquelles nous sommes déjà habitués.

Ce que nous savons, c’est que HarmonyOS NEXT ne sera pas basé sur le noyau Linux mais utilisera ses propres composants originaux dans le noyau du système, en supprimant autant que possible tout le code de l’AOSP et en permettant l’utilisation d’applications spécifiques qui promettent une bien meilleure efficacité.

Pour l’instant, il faut attendre pour voir si nous pouvons installer les GMS sur les téléphones HUAWEI… Mais au moins, nous avons maintenant de l’espoir !