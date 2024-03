Les 6 façons et angles différents pour prendre une photo avec Xiaomi 14 Ultra

Le fleuron absolu de la société en ce moment, le Xiaomi 14 Ultra est une bête dans plusieurs de ses domaines, notamment en photographie. Saviez-vous qu’il dispose de jusqu’à 6 longueurs focales différentes? Capturez le monde avec la perspective que vous souhaitez.

Le système de quatre caméras Leica couvre des distances focales dans six plages focales. Que vous capturiez des détails lointains ou des gros plans, les quatre objectifs offrent une qualité comparable à celle des photos prises avec des caméras professionnelles.

Xiaomi 14 Ultra, 4 objectifs et 6 longueurs focales

La longueur focale d’une lentille est la distance entre le centre optique de la lentille et le foyer (ou point focal). Le Xiaomi 14 Ultra est équipé d’un système de caméra quadruple professionnel avec une gamme de longueurs focales allant de 12 mm à 240 mm. Son appareil photo principal, équipé d’une ouverture variable continue de ƒ/1.63-ƒ/4.0, offre des réglages d’exposition dans divers scénarios.

Complétant la configuration du quadruple appareil photo se trouvent la caméra téléobjectif flottante Leica de 75 mm, la caméra périscope Leica de 120 mm et la caméra ultra grand angle Leica de 12 mm. En pouvant choisir entre 6 distances focales différentes, l’appareil photo du 14 Ultra vous permet de prendre des photos d’une même scène comme si vous utilisiez 6 perspectives différentes, d’un plan rapproché à un plan large plus éloigné, ce qui est visible dans ces 6 images de Xiaomi :

Mode Master Portrait

Le co-fondateur de Xiaomi, Lei Jun, nous recommande sur ses réseaux de « tester le style Master Portrait », une fonctionnalité améliorée des caméras Xiaomi qui se concentre non seulement sur les personnes, mais aussi sur l’environnement qui les entoure et sur la manière dont elles s’intègrent. Ce mode est capable de se déplacer dans une plage focale de 23 à 75 mm pour capturer des portraits avec une profondeur et des détails améliorés, ainsi qu’un effet bokeh plus naturel.

Master Portrait utilise la profondeur de champ réelle de la lumière et des ombres, ce qui rend le flou d’arrière-plan plus naturel. Les personnes photographiées deviennent plus remarquables, créant ainsi une sensation d’espace. La superposition entre le portrait et l’arrière-plan ainsi que les différentes couches de vos images sont mises en évidence.



Et comme si cela ne suffisait pas, l’intelligence artificielle est là pour vous aider, car la fonction PortraitLM éclaire et améliore les sujets sur les portraits que vous prenez. Comment ? En modélisant et en simulant la trajectoire de la lumière et la forme du bokeh de l’objectif physique sur l’arrière-plan du portrait, en imitant les méthodes de travail des retoucheurs professionnels pendant la post-production et en offrant une reconstruction systématique de la photographie de portrait. En d’autres termes, en éditant et en ajustant pour vous, sans que vous ayez à le faire ultérieurement avec un logiciel de retouche.

