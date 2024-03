A un pas de Blade Runner : Xiaomi fonde son propre département de Robotique avancée à l’Université de Wuhan

Il y a 14 ans, Xiaomi est né, et ce qui était une entreprise dédiée aux téléphones à bas prix est devenue une multinationale qui, moins d’une décennie et demie plus tard, fabrique déjà des véhicules électriques, des écosystèmes intelligents connectés et dispose même de son propre département de robotique avancée.

En 2021, nous avons fait connaissance avec CyberDog, un cyber-chien avec lequel Xiaomi annonçait son entrée dans le monde de la robotique animale : un quadrupède robotique de taille similaire à celle d’un grand chien adulte, conçu à la fois pour protéger une maison et pour patrouiller avec une armée. Et en 2022, nous avons fait connaissance avec le meilleur ami (robot) du chien (robot) : CyberOne, le robot humanoïde de Xiaomi.

Le département de robotique de Xiaomi à Wuhan

Cependant, l’évolution technologique nécessite de l’espace, des ressources et de nouveaux talents, c’est pourquoi Xiaomi et l’Université de Wuhan (Chine) ont annoncé la création d’un département de robotique sur le campus. L’idée est que ce département de robotique de l’Université de Wuhan explore activement un système de recherche pour la construction interdisciplinaire de l’augmentation de l’intelligence artificielle, et se joigne à des universités partenaires pour approfondir la coopération industrielle.





Ces dernières années, l’Université de Wuhan a obtenu de nouveaux résultats et de nouvelles avancées. Les projets clés de recherche et développement ont atteint de nouveaux sommets, le montant total des fonds de recherche scientifique a battu des records, et la découverte et la formation de jeunes talents ont donné des résultats remarquables. Avec la proposition et le don de la Fondation Lei Jun, le département de robotique est créé en collaboration avec Xiaomi pour suivre la tendance de l’ère numérique et « favoriser l’intégration approfondie de l’industrie, du monde universitaire et de la recherche ».

Étant donné qu’ils sont un système complexe, les robots s’appuient sur de grands modèles d’intelligence artificielle et sur un apprentissage par renforcement approfondi pour résoudre des problèmes de programmation d’optimisation multi-objectif. Ainsi, la combinaison de robots en groupe et de grands modèles d’intelligence artificielle est « une direction de recherche clé pour le développement futur de l’industrie ».

Des essaims de robots intelligents alimentés par des modèles d’intelligence artificielle

En quoi cela se traduira-t-il ? Eh bien, par une collaboration qui aura un impact positif pour les deux parties, l’Université de Wuhan et Xiaomi. Nous verrons de nouvelles générations du CyberDog plus complexes, des deuxièmes et troisièmes itérations du robot humanoïde CyberOne plus intelligents. Et nous verrons sûrement des avancées qui pourront être appliquées à tout l’écosystème Xiaomi, des nouveaux téléphones mobiles aux successeurs du SU7.

L’éventail est gigantesque, les possibilités immenses, et nous sommes certains que les avancées en robotique de Xiaomi et celles de nombreuses entreprises de ce secteur et de l’IA contribueront à rendre notre existence plus simple.

Cependant, la question demeure toujours, celle que tant d’œuvres de science-fiction, d’auteurs et d’experts/étudiants/philosophes posent depuis des décennies : devons-nous donner autant d’intelligence et d’autonomie aux machines qui sont supposées nous servir uniquement ? Ou, pour citer Ian Malcolm de Jurassic Park, utilisons-nous l’IA actuelle de ChatGPT et autres comme « l’enfant qui a trouvé le revolver de son père » ?

