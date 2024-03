Ce n’est pas toi : macOS Sonoma 14.4 a un problème avec les moniteurs externes

Il semble que macOS Sonoma 14.4 cause des problèmes lors de la connexion d’un Mac à un écran externe. Une nouvelle mise à jour est-elle en préparation ?

Un important bug a été découvert dans macOS Sonoma 14.4

Apple a récemment lancé macOS Sonoma 14.4, ainsi que d’autres mises à jour de systèmes d’exploitation comme iOS 17.4 ou watchOS 10.4. Cependant, un problème a été découvert, causant des difficultés à de nombreux utilisateurs lorsqu’ils essaient de connecter leur Mac à un écran externe via le port USB-C.

Récemment, les forums ont été inondés de utilisateurs signalant ce problème. Apparemment, suite à la mise à jour vers macOS Sonoma 14.4, des difficultés surgissent lors de la connexion du Mac à un écran externe, car cette nouvelle version de macOS semble affecter la fonctionnalité du concentrateur USB de certains moniteurs.

Une mise à jour en préparation ?

Jusqu’à présent, Apple n’a pas officiellement confirmé le problème, qui semble être associé à la dernière mise à jour de macOS Sonoma. Cependant, des plateformes telles que Reddit et les forums officiels d’Apple regorgent de commentaires à ce sujet. On s’attend à ce que l’entreprise publie une mise à jour pour corriger ce problème, surtout maintenant que l’on s’attend également à iOS 17.4.1.

En attendant, une solution temporaire a été trouvée pour ceux qui rencontrent ce problème. Si vous en faites partie, cela peut être d’une grande aide : ouvrez les Paramètres Système, allez dans le menu Confidentialité et Sécurité, cherchez l’option « Autoriser les accessoires à se connecter » et modifiez le réglage en « Demander à chaque fois ». Ensuite, éteignez et débranchez l’écran, redémarrez le Mac et rallumez et reconnectez l’écran.

D’autre part, il est important de rappeler que macOS Sonoma 14.4 a apporté plusieurs nouveautés, telles que :