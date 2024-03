Milanesa et d’autres nouvelles sangles pour personnaliser la Smart Band 8 de Xiaomi

Après avoir surpris avec la Smart Band 7 Pro, sa successeur, la Smart Band 8 Pro est plus qu’un simple bracelet d’activité. En plus de ses fonctions multitâches, elle ajoute la composante esthétique d’un accessoire de mode. Et il est très facile de la personnaliser.

Et pour prouver cela, Lei Jun, co-fondateur de Xiaomi et actuellement PDG de la division de voitures SU7, a utilisé son compte X / Twitter pour illustre cela en montrant les bracelets disponibles si vous ne voulez pas porter celui en caoutchouc noir basique inclus avec le smartband.

Milanais et autres nouveaux bracelets pour personnaliser la Smart Band 8 de Xiaomi

Un bracelet de style milanais est constitué d’une bande tressée en acier inoxydable. Aussi appelées bracelets en maille, les petits maillons qui les composent en font des bracelets très confortables à porter, car le bracelet s’adapte parfaitement autour du poignet. Et dans le cas de la Smart Band 8 et 8 Pro, cela vous permet de la personnaliser en un instant grâce à son nouveau système d’attache de bracelet, qui résout tous les problèmes des bracelets précédents lorsque nous souhaitions les changer.





Le bracelet fourni par défaut avec les Smart Band de Xiaomi est en caoutchouc noir. Mais la Smart Band 8 et maintenant la 8 Pro sont livrées avec une énorme variété de nouveaux bracelets, dont un de style milanais que Lei Jun semble déjà utiliser. Et qu’il a montré sur ses réseaux sociaux avec d’autres nouveautés.

Elegant Milanese pour Xiaomi, arrivera-t-il en France ?

Pour Jun, « le milanais est un bel ajout à ma collection de bracelets pour la Xiaomi Smart Band 8 Pro. Il est doux et léger, et est devenu celui que j’utilise le plus pour un style décontracté ». Mais ce n’est pas le seul qu’il a présenté, car comme nous le voyons, il a montré davantage de bracelets, chacun dans un matériau, une couleur et un style différents.





Lei Jun souligne qu’il y a une « parfaite correspondance pour chaque style », et nous aimons vraiment le milanais. La seule chose est que nous ne la voyons pas encore dans le Mi Store espagnol à l’achat, en se demandant si elle y arrivera ou pas, car la propre Smart Band 8 Pro est en vente depuis un certain temps en France. Et à un prix formidable pour tout ce qu’elle offre.

