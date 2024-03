L’alternative ultra-sécurisée à Gmail a maintenant une application pour Windows et macOS : téléchargez-la ici

Proton Mail lance ses applications de bureautique pour se consolider en tant que l’option de messagerie électronique la plus sécurisée sur les plateformes Windows et macOS, avec des versions déjà disponibles et une version bêta pour Linux en préparation

L’interface de ProtonMail sur son application pour Windows et macOS

Proton Mail, le service de messagerie électronique axé sur la confidentialité, a élargi son portefeuille avec des applications de bureau disponibles pour les systèmes d’exploitation Windows et macOS. Après son annonce fin de l’année dernière, l’entreprise renforce maintenant sa position en tant que alternative multiplateforme aux clients de messagerie électronique les plus populaires du marché.

Proton Mail étend sa couverture à tous les systèmes d’exploitation

Après une phase bêta réussie qui a inclus des dizaines de milliers d’utilisateurs actifs, l’application Proton Mail pour Windows et macOS est disponible pour les abonnés du service de messagerie électronique. Il est important de souligner que les utilisateurs d’un compte gratuit pourront tester la nouvelle application grâce à une période d’essai gratuite de 14 jours offerte par l’entreprise.

Proton Mail renforce son engagement à faciliter la confidentialité et la sécurité de ses utilisateurs avec le lancement de son application sur Windows et macOS, ainsi qu’une version bêta pour Linux. De cette manière, ils aspirent à devenir une option viable face aux grandes entreprises technologiques, en proposant des applications pour les systèmes d’exploitation les plus utilisés, que ce soit sur les appareils mobiles ou sur les ordinateurs.

La version de bureau de Proton Mail se distingue par son accent sur la productivité et la confidentialité. Les utilisateurs peuvent bénéficier des fonctionnalités offertes en ayant la certitude que leur vie privée est préservée. Cet engagement en matière de protection de la vie privée est illustré par les récents lancements des applications pour Proton Drive et Proton Pass.

Vous pouvez maintenant télécharger la nouvelle version de ProtonMail pour Windows et macOS

Pour ceux qui sont intéressés par l’expérience de sécurité et de confidentialité renforcée de Proton Mail, l’application pour ordinateurs est disponible sur Windows, macOS et sa version bêta sur Linux. De plus, les utilisateurs de la version gratuite de Proton Mail auront accès à un essai gratuit de 14 jours pour découvrir l’expérience offerte par la version de bureau.

