Grande nouvelle : Xiaomi a étendu la période de mises à jour pour deux de ses mobiles les plus vendus d’une année supplémentaire

Il semble que Xiaomi s’accroche à l’idée d’étendre la période de mise à jour pour certains de ses modèles qui sont sur le marché depuis un certain temps, et cela ne peut être que de bonnes nouvelles pour nous. Apparemment, comme nous l’avons appris par le biais du célèbre leaker kacskrz, la marque chinoise a décidé d’accorder une année supplémentaire à deux nouveaux appareils, en plus du Xiaomi Mi 11 Ultra que nous avons récemment découvert.

Cette fois, ce sont les Redmi Note 12 4G et Xiaomi 11 Lite 5G NE qui bénéficient de cette prolongation du programme Android Enterprise Recommended, et ils pourront ainsi profiter d’une année supplémentaire de mises à jour du système et de correctifs de sécurité d’Android.

Une année de vie supplémentaire pour les Redmi Note 12 4G et Xiaomi 11 Lite 5G NE

Comme nous l’avons mentionné, il semble que les utilisateurs quotidiens d’un Redmi Note 12 4G ou d’un Xiaomi 11 Lite 5G NE puissent bénéficier d’une année supplémentaire en termes de mises à jour. Dans le cas du Note 12 4G, la période a été prolongée jusqu’en mars 2027, tandis que le Xiaomi 11 Lite 5G NE ira jusqu’en mars 2025, soit un an plus tôt que prévu initialement.





Grâce à cela, les utilisateurs de ces appareils pourront bénéficier de ces mises à jour pendant une année complète de plus, ce qui est assez important en termes de confidentialité et de sécurité car, comme vous le savez, Xiaomi et Android mettent tous deux beaucoup d’efforts à corriger les erreurs susceptibles de compromettre les données de leurs clients.

Par conséquent, il semble que la marque chinoise apporte des changements assez importants à son catalogue de produits et met l’accent sur le fait que les utilisateurs puissent profiter d’un temps supplémentaire en ce qui concerne les mises à jour. Nous ne savons pas encore si cette liste de terminaux sera étendue, mais nous vous tiendrons informés car la tendance semble aller dans ce sens.

Source | kacskrz