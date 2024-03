J’ai amélioré les photos de mon Xiaomi en changeant simplement ce réglage dans l’application de l’appareil photo de MIUI 14.

La photographie est devenue au fil des années l’une des pierres angulaires de tous les smartphones. Beaucoup d’entre vous cherchent encore des astuces pour améliorer les résultats obtenus, comme les questions concernant les live shots de Xiaomi. Dans MIUI 13 et MIUI 14, ainsi que dans le nouveau HyperOS, nous avons une option de configuration très intéressante qui améliorera la mise au point de nos prises de vue.

Il est vrai que ce réglage est réservé uniquement à certains smartphones haut de gamme de la marque asiatique, mais nous vous recommandons de vérifier s’il est disponible sur votre appareil car l’amélioration est assez évidente dans les photos avec beaucoup de mouvement.

Comment améliorer la mise au point de l’appareil photo sur un téléphone Xiaomi

Un point à prendre en compte pour activer ce réglage est que vous devrez installer la dernière version de l’application de l’appareil photo de MIUI 13 sur votre appareil, ce que vous pourrez faire avec le gestionnaire de mises à jour d’applications dont nous vous avons déjà parlé dans un article dédié précédemment.

Une fois que nous l’avons, ces deux options dont nous allons vous parler nous aideront à obtenir une mise au point beaucoup plus rapide et précise sur nos prises de vue, surtout dans les scènes où nous photographions des personnes, des chats et des chiens en mouvement, car le système est capable de les reconnaître avec deux touches sur l’écran et de les maintenir en mise au point tout le temps.

De plus, l’application s’appuiera sur la stabilisation optique de l’image incorporée dans certains téléphones afin de pouvoir suivre le mouvement de l’objet que nous photographions, ce qui améliorera également considérablement le fait que la photo ne soit pas floue et que tout soit correctement net et calibré.





Cela dit, voici comment activer ces options dans MIUI 14 :

En haut de l’écran de l’application de l’appareil photo, accédez aux paramètres de l’application.

Activez les options « Suivi du mouvement » et « Capture de mouvement » pour profiter des avantages dont nous avons parlé précédemment.

Et comme nous l’avons dit dans l’introduction, HyperOS a introduit de nombreux changements dans les téléphones Xiaomi, et cela concerne également les caméras. Maintenant, avec HyperOS, le réglage de suivi du mouvement a été déplacé vers le menu principal déroulant de l’appareil photo. Il n’est plus nécessaire d’entrer dans les paramètres pour le trouver, il sera là avec le filigrane, qui a également changé de place et est devenu plus accessible.