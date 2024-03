Ils démontent le nouveau MacBook Air M3 et il y a une surprise à l’intérieur

Il est confirmé que le MacBook Air avec M3 dispose de deux puces de 128 Go de stockage. Qu’est-ce que cela signifie ?

Il y a seulement quelques jours, Apple a officiellement lancé le MacBook Air avec processeur M3, et iFixit a déjà effectué son démontage traditionnel lorsque Apple lance un nouveau produit sur le marché. Ce voyage à l’intérieur du MacBook Air serait presque routinier si ce n’était pour un changement dans le modèle d’entrée qui l’améliore considérablement.

Ce changement ne l’améliore pas seulement, mais le place au même niveau que d’autres modèles et devant ses prédécesseurs en termes de configuration de stockage. Selon les découvertes d’iFixit, les vitesses SSD du MacBook Air avec M3 et 256 Go de stockage sont désormais plus rapides.

La clé : deux puces de 128 Go de stockage

Nous avons déjà souligné les différences entre le MacBook Air M2 et le MacBook Air M3, mais ce que l’on ne savait pas jusqu’à présent, c’est que le premier dispose d’une puce de 256 Go de stockage, tandis que le M3 dispose de deux puces de 128 Go de stockage en parallèle. Ce changement en apparence mineur est en réalité une avancée très significative qui se traduit par des vitesses SSD plus rapides.

En analysant les résultats entre les modèles M2 et M3 du MacBook Air 13 pouces avec 256 Go de stockage et 8 Go de RAM, on observe une différence notable de performance SSD. Dans le cas du modèle avec la puce M3, des vitesses d’écriture jusqu’à 33% plus rapides et des vitesses de lecture jusqu’à 82% plus rapides ont été enregistrées par rapport au modèle équipé de la puce M2.

Ces données suggèrent une amélioration significative de l’expérience utilisateur et de l’efficacité du stockage sur le modèle M3 par rapport à son prédécesseur, ce qui peut influencer la décision d’achat des utilisateurs recherchant des performances optimales dans leurs activités quotidiennes sans avoir besoin d’opter pour un modèle plus avancé en termes de spécifications.

En regardant la vidéo partagée par iFixit, nous ne pouvons pas voir de changements au-delà de cela entre les modèles M2 et M3. Ce changement peut sembler mineur, mais il est très appréciable. Bien que le processeur doive être fortement sollicité pour remarquer la différence entre les deux, ce sont ces petits détails qui font souvent la différence.