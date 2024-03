Ta Redmi Watch 3 Active, plus personnalisable que jamais : les nouvelles sangles officielles de Xiaomi arrivent à un prix irrésistible

Sans aucun doute, l’une des plus grandes critiques que nous pouvions adresser jusqu’à présent aux montres intelligentes de Xiaomi était qu’elles n’offraient pas beaucoup d’options de personnalisation, du moins pas avec des produits 100% officiels de la marque. C’est quelque chose qui semble changer au cours des derniers mois car, après les nouvelles sangles présentées pour la Xiaomi Watch S3, c’est maintenant au tour du fantastique Redmi Watch 3 Active.

Comme nous avons pu le voir sur le site officiel de la marque en France, Xiaomi vient de nous présenter les bracelets Redmi Watch 3 Active Strap, un bracelet en silicone qui a un prix officiel de 5,99 euros et qui nous offrira la possibilité de donner une touche de couleur à notre montre que nous ne pouvions pas apprécier jusqu’à présent.

Deux couleurs à choisir et un maximum de confort pour le sport

Actuellement, le Redmi Watch 3 Active est la montre intelligente la plus vendue sur la plateforme d’Amazon, c’est pourquoi Xiaomi veut lui donner un peu plus d’attention. Nous parlons d’un produit qui a été très bien accueilli grâce à son excellent rapport qualité-prix, donc pouvoir le personnaliser est très apprécié.

Dans ce cas, l’entreprise a lancé le bracelet en silicone TPU dans deux couleurs supplémentaires au noir et au gris que nous avions déjà dès le départ. À partir de maintenant, nous pourrons également acheter ces recharges en vert et en jaune, toutes deux finies dans le même matériau que le modèle d’origine et qui offrent une résistance à l’eau et à l’usure idéale pour une utilisation quotidienne.

Les deux finitions sont immédiatement disponibles sur le site Web de la marque asiatique, donc si vous êtes intéressé par ces nouvelles couleurs, vous n’aurez qu’à débourser 5,99 euros pour obtenir des recharges qui donneront une touche très personnelle à une montre qui se vend toujours comme des petits pains de nos jours.