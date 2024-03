Brave est l’un des grands bénéficiaires de cette nouveauté d’iOS 17.4

Apple a introduit la possibilité de choisir le navigateur par défaut dans iOS 17.4, une option qui aurait bénéficié en particulier à Brave. Selon la société, ce navigateur, axé sur la confidentialité et une expérience de navigation optimale, aurait connu une croissance exponentielle après la mise en œuvre de la loi sur les marchés numériques de l’UE.

Dans iOS 17.4, le système affiche une liste de navigateurs lors de la première utilisation de Safari. Parmi eux se trouve Brave, et apparemment, de nombreux utilisateurs l’ont sélectionné comme leur navigateur par défaut au lieu de Safari. Cette situation aurait entraîné une augmentation considérable des téléchargements de Brave.

Lors de la mise à jour vers iOS 17.4 et à l’ouverture de Safari pour la première fois, une liste de navigateurs est proposée pour sélectionner par défaut. Cette liste, bien qu’elle inclue certains moins connus, présente les plus téléchargés de l’App Store. Parmi eux se trouvent Brave, ainsi qu’Opera, Microsoft Edge, Firefox et Chrome.

Dans un message publié sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter) par la société elle-même derrière Brave, on peut voir un graphique montrant comment les téléchargements du navigateur ont augmenté de manière exponentielle ces dernières semaines après le lancement de iOS 17.4 et l’option de changer de navigateur par défaut.

Why did Apple and Google make it hard to switch default browsers for so many years?

Because it’s a powerful way to block competitors.

Just look at what happened to Brave installs on iPhone in the EU when Apple rolled out a new default browser choice screen on Mars 6th: pic.twitter.com/Wefz4mCHGi

— Brave Software (@brave) Mars 12, 2024