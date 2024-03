Le code de visionOS leak les prochains pays où Apple Vision Pro sera lancé

Australie, Canada, Chine, France, Allemagne, Japon, Singapour, Corée du Sud et Royaume-Unis. De plus, Hong Kong et Taïwan pourraient être d’autres candidats.

visionOS révèle les pays potentiels où Vision Pro pourrait être lancé

Le grand mystère entourant Apple Vision Pro en ce moment réside dans les pays où l’appareil sera lancé, car il est actuellement seulement disponible aux États-Unis. Il existe plusieurs candidats et des rumeurs suggérant son possible arrivée dans d’autres parties du monde avant juin. Cependant, grâce à l’analyse du code visionOS, nous pouvons maintenant entrevoir les pays qui pourraient être les chanceux.

La découverte a été faite par le média spécialisé dans Apple, MacRumors, qui a trouvé des indices dans le code source de visionOS qui pourraient indiquer les pays potentiels où le premier ordinateur spatial d’Apple serait lancé prochainement. Curieusement, la France ne figure pas parmi eux, bien qu’elle ait été initialement considérée comme un lieu de lancement possible.

Pays potentiels pour le lancement de Vision Pro

Après avoir analysé le code visionOS, MacRumors a identifié qu’il travaille à l’ajout de compatibilité avec différentes langues, parmi lesquelles :

cantonais.

chinois traditionnel.

anglais simplifié (Australie).

anglais (Canada).

anglais (Japon).

anglais (Singapour).

anglais (Royaume-Unis).

français (Canada).

français (France).

allemand (Allemagne).

japonais.

coréen.

L’inclusion de ces langues dans visionOS suggère que Apple pourrait envisager de lancer Apple Vision Pro dans des pays tels que l’Australie, le Canada, la Chine, la France, l’Allemagne, le Japon, Singapour, la Corée du Sud et le Royaume-Unis. Par ailleurs, Hong Kong et Taïwan sont également considérés comme des candidats potentiels.

Lorsque Apple a annoncé le lancement de Vision Pro, elle a mentionné que l’appareil serait étendu à plus de pays d’ici la fin de l’année. Tout indique que cela pourrait se produire plus tôt, car des indications sont déjà trouvées que la société prépare le terrain pour le lancement dans plus de pays. C’est juste une question de temps. Par ailleurs, en ce qui concerne la France, des changements étaient également prévus dans visionOS pour introduire le castillan, mais pour l’instant aucune référence n’a été trouvée.