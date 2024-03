WhatsApp : comment savoir si quelqu’un est entré ou a accès à votre compte

Penses-tu que quelqu’un a pu accéder à ton compte WhatsApp sans ton autorisation ? Nous t’aidons à le découvrir

Un espion avec un téléphone portable dans la main, duquel sort le logo de WhatsApp

Étant donné qu’il est habituel d’avoir des conversations très personnelles par le biais de WhatsApp, il est effrayant pour de nombreux utilisateurs de penser que quelqu’un les a espionnés ou piratés. En général, l’application de messagerie instantanée est assez sécurisée, mais il n’est pas du tout impossible qu’à un moment donné, quelqu’un puisse accéder à notre compte sans notre consentement.

Heureusement, il existe quelques moyens qui peuvent nous aider à identifier quand quelqu’un a accédé à notre compte WhatsApp sans permission et éviter que cela ne se reproduise.

Recherche des interactions que tu n’as pas faites

La manière la plus simple de vérifier si quelqu’un a accédé à ton compte WhatsApp sans ton autorisation est de vérifier s’il y a des interactions que tu n’as pas faites. Par exemple, un message que tu n’as pas envoyé ou un message qui a été supprimé.

Si tu vois qu’il y a un message que tu n’as pas envoyé dans une conversation donnée (et que tu exclues totalement la possibilité de l’avoir envoyé et supprimé ensuite), il est pratiquement sûr qu’il y a quelqu’un qui a pu accéder à ton téléphone portable. Soit par le biais d’un piratage de ton compte, soit parce qu’il a eu accès à l’un de tes appareils.

En plus des messages envoyés, il faut également regarder d’autres aspects plus subtils, comme les conversations qui ont été fermées, supprimées ou archivées sans que nous l’ayons fait nous-mêmes. Cela sera une autre preuve qu’une personne est entrée dans notre compte.

Cependant, avant de paniquer, garde à l’esprit que WhatsApp peut être programmé pour que les messages disparaissent après un certain temps. Par conséquent, si tu vois qu’un de tes messages a disparu, assure-toi d’abord qu’il ne s’agit pas de cette situation.

Vérifie les sessions ouvertes

Une autre façon d’identifier si quelqu’un a accédé à notre compte WhatsApp est de vérifier les appareils sur lesquels la session est ouverte.

En plus de notre téléphone portable, nous avons également la possibilité de garder la session WhatsApp ouverte sur d’autres appareils, tels qu’un ordinateur ou une tablette. Par conséquent, si une personne a réussi à accéder à notre compte depuis un autre appareil, lorsque nous consultons la liste des appareils sur lesquels nous avons notre profil ouvert, nous devrons trouver l’ordinateur ou la tablette à partir desquels notre compte a été utilisé. Et accéder à cette liste est assez simple. Pour voir où tu as la session ouverte, tu dois simplement suivre les étapes suivantes :

Ouvre l’application WhatsApp sur ton téléphone portable. Clique sur l’icône des trois points verticaux que tu trouveras dans le coin supérieur droit. Clique sur Appareils liés.

Tu trouveras ensuite une liste de tous les appareils, en plus de ton téléphone portable à partir duquel tu effectues ces étapes, sur lesquels ta session WhatsApp a été ouverte. De plus, à côté de chacun des appareils qui apparaissent, nous pourrons également voir l’heure à laquelle WhatsApp a été utilisé pour la dernière fois depuis cet appareil.

Si un appareil auquel tu n’as pas accédé ou une heure à laquelle tu n’étais pas connecté apparaît, il semble évident que quelqu’un est entré dans ton compte.

Quoi faire si quelqu’un a accédé à mon compte WhatsApp ?

Si tu as détecté que quelqu’un a accédé à ton compte WhatsApp sans ton autorisation, ne t’inquiète pas. Il ne sera pas nécessaire de supprimer ton compte WhatsApp ni de faire quoi que ce soit de radical. Cependant, il est important de prendre quelques petites mesures.

Tout d’abord, tu dois te déconnecter de tous les appareils qui ne t’appartiennent pas. Pour cela, lorsque tu accèdes à la liste des appareils connectés, il te suffit de cliquer sur l’appareil sur lequel tu veux te déconnecter. En cliquant sur Se déconnecter, tu pourras te déconnecter de cet appareil directement depuis ton téléphone portable, sans avoir à recourir à l’appareil lui-même.

Ensuite, nous te recommandons de contacter WhatsApp pour expliquer ce qui s’est passé. Pour cela, tu peux accéder à la section Aide dans l’application de messagerie instantanée sur ton téléphone portable ou remplir le formulaire qui apparaît à cette adresse.

Si un message a été envoyé sans ton consentement, il peut être important de avertir les personnes qui ont reçu ce message qu’il ne vient pas de toi, afin d’éviter tout malentendu important.

Et pour éviter d’avoir à nouveau des problèmes similaires, il est recommandé de faire attention à toujours te déconnecter lorsque tu utilises WhatsApp sur un appareil auquel d’autres personnes peuvent accéder. De cette manière, tu éviteras les problèmes dus à une simple négligence.