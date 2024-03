Pour ne surprendre personne, Samsung vend les Galaxy S24 comme des petits pains

La satisfaction des attentes continue pour Samsung, maintenant avec les Galaxy S24

Le nouveau Samsung Galaxy S24 Ultra, le téléphone le plus intelligent de sa catégorie

Samsung avait de grandes ambitions pour ses Galaxy S24 et avait de bonnes raisons pour cela. Les Galaxy S23 s’étaient très bien vendus en 2023, et il était évident qu’ils savaient que les nouveaux Galaxy S24, S24+ et Galaxy S24 Ultra allaient connaître une grande évolution avec peu de changements, améliorant la qualité de construction et des matériaux ainsi que la valeur ajoutée grâce à Galaxy AI.

C’est ce que notre analyse du Galaxy S24 Ultra confirme, vous pourrez constater que nous sommes face au meilleur Samsung Galaxy de l’histoire, même si le meilleur indicateur est de voir comment Samsung continue de répondre à des attentes que beaucoup pensaient excessives, mais qui se sont avérées très réalisables et bien équilibrées sur les marchés.

Et pour cause, comme les collègues de GSMArena l’ont rapporté en suivant les premières études de Counterpoint Research, nous pouvons déjà confirmer que les Galaxy S24 se vendent effectivement mieux que les Galaxy S23 qui étaient déjà populaires, donc il est certain que Samsung a des raisons de continuer à sourire.

Ce n’est pas une coïncidence : les Samsung Galaxy S24 se vendent mieux dans tous les marchés

Les chiffres ne mentent pas et sont très positifs. En réalité, Samsung a même augmenté ses estimations initiales de 12 millions d’unités vendues au premier trimestre 2024, puisque finalement l’objectif d’expédition a été fixé à 13 millions d’unités.

Le succès a été présent dès le début, avec une période de précommandes qui a rapidement écoulé les stocks, peut-être grâce à une politique de réductions très agressive en 2024.

Ainsi, il est facile de comprendre que les ventes de la série Galaxy S24 au niveau mondial sont supérieures de 8 % à celles de tous les modèles S23 de l’année précédente sur la même période (du 28 janvier au 17 février), avec une croissance dans toutes les régions où ils sont disponibles.

Avec le modèle « Ultra » comme grand protagoniste, les ventes des Galaxy S24 ont augmenté de 8 % au niveau mondial par rapport à la série S23 sur la même période de l’année 2023.

En Europe, les ventes ont augmenté de manière significative de 28 %, avec le Royaume-Unis, l’Allemagne et la France comme principaux moteurs, tandis qu’en Corée du Sud, les nouveaux Galaxy S24 se sont vendus 22 % de plus. Aux États-Unis, Samsung connaît également une amélioration avec une augmentation de 14 % du nombre d’unités livrées.

Curieusement, la différence s’est réduite dans la répartition des modèles, car bien que la version Ultra reste la plus populaire, cette année 2024 elle représente 52 % du total des ventes, alors que le Galaxy S23 Ultra avait représenté 60% de l’ensemble des unités vendues de la série. Le plus petit des Galaxy S24 est devenu plus populaire avec 27 % des ventes, tandis que la version Plus est vouée à disparaître, avec seulement 21 % des unités.