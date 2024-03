Voici mon astuce pour stocker des milliers de gigaoctets de vidéos dans le cloud depuis mon téléphone portable Xiaomi gratuitement. Et n’importe qui peut le faire

Depuis des années, les caméras des téléphones portables évoluent à un rythme tel qu’il est maintenant courant de trouver de bons objectifs dans presque toutes les catégories de téléphones. Cela incite à produire, et pas seulement des photographies. De plus en plus de vidéos sont enregistrées et ces vidéos doivent être stockées quelque part, car les téléphones portables se détériorent et peuvent causer des dommages sous forme d’informations qui ne pourront jamais être récupérées.

C’est là que le cloud entre en jeu, l’endroit heureux que nous pouvons utiliser pour sauvegarder nos données, mais c’est aussi un endroit coûteux et rarement illimité. Mais attention, il y a un cloud qui l’est encore et qui me sert à stocker 100% de mes vidéos. Un cloud gratuit que peu de gens utilisent de cette manière. Je parle de Youtube, qui appartient à Google mais qui, du moins jusqu’à présent, a une politique différente de celle de Google Photos. Ici, tout est illimité et l’utiliser correctement demande de la méthode.

Les vidéos privées de Youtube sont votre nouveau cloud illimité

Google Photos était l’endroit sûr pour ceux d’entre nous qui produisions beaucoup de photos et de vidéos pendant le mois, mais la société a décidé que cela prendrait fin et ce privilège est réservé aux utilisateurs de Google Pixel. Le reste, il faut payer si nous voulions continuer à télécharger du contenu de manière illimitée. Il y a deux façons de résoudre ce problème. La première consiste à remplacer Google Photos par Amazon Photos pour les photos. La deuxième consiste à se tourner vers Youtube pour les vidéos.

En créant notre propre chaîne Youtube, la plateforme de streaming (probablement) la plus volumineuse de la planète nous permet de stocker des vidéos de manière illimitée. Et pour pouvoir l’utiliser comme un cloud personnel, il suffit de télécharger les vidéos de manière privée. Ainsi, nous serons les seuls à pouvoir les voir, ainsi que ceux à qui nous donnerons explicitement l’accès. Pour le reste du monde, les vidéos n’existeront pas. Et comme je l’ai dit, il n’y a pas de limite. Ni en nombre de vidéos, ni en durée, ni en thème. Tout est privé.

Pour ce faire, il vous suffit d’ouvrir l’application Youtube sur votre téléphone portable et de cliquer sur le bouton (+) en bas de l’écran, juste au milieu. Youtube vous demandera ensuite les autorisations nécessaires pour accéder à vos fichiers. Ensuite, sélectionnez la vidéo que vous souhaitez télécharger (Youtube vous en donne un aperçu pour vous assurer), cliquez sur « Suivant » et vous arrivez à « Ajouter des détails ». Là, vous devrez donner un nom à la vidéo (si vous le souhaitez) et modifier la visibilité de « Public » à « Privé » puis terminer le téléchargement.

Voilà. Vous téléchargez la vidéo et elle sera sur Youtube pour toujours jusqu’à ce que Google fasse faillite. Rien que pour nos yeux. Pour moi, qui ne suis pas youtubeur et qui ne le serai probablement jamais, c’est la meilleure utilisation que l’on puisse faire de Youtube en dehors de consommer le contenu des autres. Le transformer en cloud privé pour télécharger des vidéos illimitées enregistrées avec notre téléphone portable, ou celles que d’autres personnes nous envoient via WhatsApp et autres. Et le meilleur de tout, c’est que c’est complètement gratuit. Mon collègue Dany, d’ailleurs, utilise Terabox. C’est un autre concept que vous pourriez envisager. Que chaque utilisateur utilise son propre système.