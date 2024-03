Les nouveautés de Xiaomi pour créer une cuisine du futur qui s’autonettoie et évacue la fumée en cuisinant

La Chine est sans aucun doute un paradis pour la domotique. Et grâce à Xiaomi, vous pouvez équiper chaque pièce de votre maison comme s’il s’agissait du manoir de Tony Stark. Et la dernière innovation qu’ils ont sortie avec leur sous-marque Mijia est une hotte aspirante capable de « parler » avec d’autres appareils intelligents.

Imaginez que la hotte de cuisine puisse se connecter à d’autres capteurs et appareils. Et en plus, vous pouvez l’utiliser par gestes, sans même avoir à la toucher. C’est ce que propose la Mijia Smart Range Hood S1.

Xiaomi Mijia Smart Flat Range Hood S1

Avec un design minimaliste conçu pour s’intégrer dans le mobilier de cuisine, la Xiaomi Mijia Smart Flat Range Hood S1 a une profondeur et une hauteur de 353 mm × 293 mm, ce qui représente 40% de moins que les hottes aspirantes classiques. Une solution aussi discrète que puissante, car elle a une puissance d’aspiration de 25 mètres cubes par minute et une pression de 1000 Pa pour garantir une élimination efficace de la fumée et des odeurs.

En ce qui concerne l’entretien, la Mijia Range Hood S1 simplifie également cette routine avec un mode de nettoyage automatique. La rotation rapide du ventilateur élimine les taches d’huile, tandis que le grand réservoir d’huile de 2L réduit la fréquence d’entretien. Vous pouvez l’installer de deux façons : encastrée dans le mur ou en configuration autonome si vous voulez pouvoir la déplacer.

Une hotte qui communique avec d’autres appareils

Une des caractéristiques les plus innovantes de la Mijia Range Hood S1 est sa connectivité intelligente. Grâce à l’application Mijia, si vous avez d’autres appareils Xiaomi-Mijia installés dans la cuisine, vous pouvez utiliser des fonctions comme la connexion hotte-foyers, l’évacuation automatique de la fumée et un mode de nettoyage intelligent à sec. De plus, le support de contrôle par gestes vous permet de manipuler la hotte sans même la toucher.

Xiaomi Mijia Smart Flat Mounted Side Range Hood S1 – Suction power 25m³/min | Compact body | Strong pressure of 1000Pa | Connection with a Xiaomi connected hob | Xiaomi HyperOS Connect#Xiaomi #mijia #mihome pic.twitter.com/2B2BzF4pV2 — Xiaomi Life (@PpfhmFr8YkeMSA0) Mars 12, 2024

La hotte est capable de se connecter au capteur de gaz naturel et au capteur de fumée de Xiaomi, surveillant en permanence la présence de gaz nocifs et garantissant un environnement de cuisine sûr.



La Xiaomi Mijia Smart Flat Range Hood S1 sera vendue en Chine à un prix de 1 699 yuans, soit environ 216 euros. La verra-t-on en Europe ? Nous aimerions bien, car quelle maison domotique nous aurions si Xiaomi importait tout ce qu’il montre en Chine.

Via | Xiaomi Today

