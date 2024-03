Envisagez-vous d’acheter le nouvel iPad Pro ? Le jour du lancement, vous devrez être rapide

La production des panneaux de 11 pouces serait en retard par rapport à ceux de 12,9 pouces

Apple lancera de nouveaux iPad Pro avec des écrans OLED en mars

On s’attend à ce qu’Apple mette à jour ses iPad Pro dès ce mois de mars avec de nouveaux écrans OLED, un processeur M3, ainsi qu’un nouveau Magic Keyboard et un Apple Pencil de troisième génération. Cependant, il semble que le modèle de 11 pouces aura des problèmes de stock le jour du lancement, car sa production est inférieure à celle du modèle de 12,9 pouces.

Comme l’affirme l’expert en écrans Ross Young sur ses réseaux sociaux réservés aux abonnés, les écrans OLED pour les iPad Pro de 11 pouces sont en production chez Samsung Display. À un moment donné ce mois-ci, LG Display commencera également la production de panneaux OLED pour les iPad Pro.

Si vous voulez l’iPad Pro de 11 pouces, vous devrez être rapide le jour du lancement

Alors que la production des panneaux OLED pour les nouveaux iPad Pro se passe bien, il semble que la production des panneaux pour les modèles de 11 pouces soit inférieure à celle des modèles de 12,9 pouces.

Cette différence dans la production des panneaux pourrait se traduire par un nombre limité d’unités disponibles le jour du lancement. Un stock plus limité pour le modèle d’iPad Pro de 11 pouces, ce qui signifie qu’il sera nécessaire d’agir rapidement à la fois lors de la journée des réservations et le jour du lancement.

Quand les nouveaux iPad Pro seront-ils lancés ? C’est la grande question en ce moment. Nous nous attendions tous à une annonce après le lancement du nouveau MacBook Air de 13 et 15 pouces avec processeur M3, mais nous ne l’avons pas encore reçue et nous attendons toujours.

Récemment, dans la dernière édition de sa newsletter Power On, l’analyste Mark Gurman de Bloomberg a déclaré qu’Apple lancerait les nouveaux iPad Pro et iPad Air fin mars accompagnés d’une nouvelle mise à jour d’iPadOS pour assurer la compatibilité. Ce qui est sûr, c’est que nous n’aurons pas à attendre longtemps pour voir les nouveaux modèles après plus d’un an sans aucune mise à jour.