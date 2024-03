L’importance méconnue avec une paille pour nettoyer les téléphones Xiaomi

Le nettoyage interne de votre téléphone est essentiel pour garantir des performances optimales et éviter toute dégradation. Mais le nettoyage externe, celui qui va au-delà de l’écran et que l’on oublie souvent, est tout aussi nécessaire. En effet, des éléments tels que le port de charge du téléphone sont souvent négligés.

Les ports et autres éléments tels que les « petits trous » des haut-parleurs ou le module de la caméra sont exposés à l’humidité, au sable, à la poussière, aux peluches dans les poches et à toute autre saleté en général. Ils accumulent la poussière et peuvent causer des problèmes en raison de leur sensibilité électronique à la saleté. Il est donc préférable de les nettoyer de temps en temps.

Nettoyer les ports de votre téléphone, un geste essentiel

Le port de charge est l’une des parties les plus importantes de votre téléphone, car si elle est endommagée, vous vous retrouvez sans téléphone. Le problème est que, en raison de la conception générale des smartphones, le port est généralement exposé sur le châssis du téléphone.

Pour le nettoyer, il existe des kits disponibles à l’achat qui peuvent vous aider. Vous pouvez également utiliser d’autres éléments tels qu’une bombe d’air comprimé classique ou des cotons-tiges imbibés d’alcool isopropylique. Cependant, le problème avec tout cela est que vous risquez de pousser quelque chose à l’intérieur du téléphone en nettoyant le port, il vaut donc mieux l’aspirer. Mais que faire si vous avez un aspirateur mais pas d’embout adapté ? La solution est le bricolage.

L’astuce de la paille pour nettoyer votre téléphone

Le youtubeur Smart Fox a publié sur sa chaîne un tutoriel qui plaira aux amateurs de solutions de bricolage DIY (Faites-le vous-même) : il s’agit de fabriquer un embout maison à connecter à un aspirateur. Pour cela, vous aurez besoin de :

Une bouteille en plastique de 1,5 à 2 litres

Une paille

De la colle

Un objet pointu

Voici comment construire l’embout :

Coupez le goulot de la bouteille à une hauteur permettant d’y insérer l’embout de l’aspirateur Prenez un objet pointu et percez le bouchon de la bouteille suffisamment pour y insérer la paille sans qu’elle soit lâche. Le youtubeur utilise des pinces chauffées pour accélérer le processus, mais si vous n’êtes pas sûr, vous pouvez essayer sans chaleur. Insérez la paille dans le trou du bouchon et scellez l’union avec de la colle. Une fois sec, vous pouvez utiliser la paille comme embout pour aspirer la saleté présente dans le port de votre téléphone, tablette, ordinateur portable, etc.

Source | YouTube