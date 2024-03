Ni iPhone ni Samsung: ceci est le nouveau téléphone avec le meilleur appareil photo du marché, selon DxOMark

Il partage le leadership avec le Huawei Mate 60 Pro+

L’OPPO Find X7 Ultra en couleur bleu océan

Alors que l’écran, le matériel et la batterie sont des caractéristiques très importantes pour n’importe quel appareil, il est certain que lorsqu’il s’agit d’acheter un téléphone portable, nous accordons toujours une importance particulière à l’appareil photo qu’il offre. Et la rivalité classique entre l’iPhone et Samsung devrait prendre fin une fois pour toutes, car un nouveau terminal les a devancés sur la droite, en se vantant d’être le téléphone portable avec le meilleur appareil photo du marché. Qui pourrait-il bien être ?

Le classement de DxOMark change à la même vitesse que de nouveaux téléphones portables apparaissent sur le marché de la téléphonie, et tout comme il y avait un gagnant clair dans la section de l’appareil photo il y a quelques jours, ce n’est plus le cas aujourd’hui. En permettant de filtrer par segment de prix, il est facile de découvrir quel est le meilleur téléphone de chaque gamme : par exemple, le Pixel 8 a le meilleur appareil photo dans le segment Premium de 600 à 800 euros, surpassant de peu l’iPhone 15 et le Xiaomi 14.

L’OPPO Find X7 Ultra est le téléphone portable avec le meilleur appareil photo du marché

Cependant, si nous arrêtons de segmenter par prix et cherchons quel est le téléphone portable avec le meilleur appareil photo du marché, c’est bien l’OPPO Find X7 Ultra, disponible en Chine depuis janvier dernier. Avec un grand module circulaire en forme d’île, ce smartphone déploie quatre objectifs de 50 MP : capteur principal, ultra grand angle et deux téléobjectifs périscope, l’un extrêmement sensible à la lumière et l’autre pour les gros plans.

Mais comme une image vaut mieux que mille mots, vous pouvez voir ici les photos impressionnantes prises par l’OPPO Find X7 Ultra. Selon les tests réalisés par DxOMark, spécialistes de l’évaluation des appareils mobiles, le fleuron du fabricant chinois mérite 157 points et une longue liste d’avantages :

Bonne reproduction des couleurs et équilibre des blancs en photo et vidéo.

Excellent effet de bokeh, avec une bonne isolation du sujet et des niveaux élevés de détail.

Très bon niveau de détail sur les lentilles des téléobjectifs à moyen et longue portée.

Bon compromis texture/bruit en photo et vidéo, même en faible luminosité.

Exposition précise et grande plage dynamique dans les portraits et les prises de paysages.

De plus, cette analyse rigoureuse relève également le moindre défaut : il y a une légère perte de détails avec l’objectif ultra grand angle, ainsi que des textures antinaturelles et une surexposition dans les photos prises en faible luminosité à certains moments. Cependant, savez-vous ce qui est le pire dans tout ça ? Nous ne savons pas si le téléphone arrivera en France un jour ou non.

Finalement, le nouveau OPPO Find X7 Ultra est ce que l’on pourrait appeler une véritable bête photographique, et c’est pourquoi il décroche la médaille d’or dans le classement de l’appareil photo de DxOMark. Cependant, comme vous pouvez le voir sur la capture précédente, il partage la première place avec le Huawei Mate 60 Pro+, avec un score égal de 157 points.