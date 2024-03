Apple cesse de signer iOS 17.3.1 révélant qu’une prochaine version est très proche

Moins de deux semaines avant le lancement d’iOS 17.4.1 par Apple

Apple arrête de signer iOS 17.3.1

Récemment, Apple a arrêté de signer iOS 17.3.1, ce qui signifie que les utilisateurs d’iPhone ne peuvent plus revenir à cette version s’ils le souhaitent. Ce mouvement fait suite à la sortie d’iOS 17.4, une version lancée dans le but de se conformer au DMA de l’UE en introduisant des nouveautés telles que la possibilité de télécharger des applications via des marchés alternatifs à l’App Store.

Dans cet article, nous expliquerons les conséquences de l’arrêt de la signature d’iOS 17.3.1 par Apple, une version qui n’a pas apporté de nouveautés en soi, mais seulement des corrections d’erreurs et des améliorations de la stabilité. Comme mentionné précédemment, lorsque Apple cesse de signer une version d’iOS, cela a plusieurs implications.

Cesser de signer d’anciennes versions d’iOS après le lancement d’une nouvelle version est une pratique courante d’Apple. De cette manière, les utilisateurs sont incités à mettre à jour leur iPhone vers la dernière version du système d’exploitation, ne pouvant pas revenir à une version antérieure.

C’est la mauvaise nouvelle. Cependant, il y a une bonne nouvelle. Lorsque Apple fait ce mouvement, c’est généralement parce qu’ils préparent le lancement d’une nouvelle version du système d’exploitation, et en général, il ne s’écoule pas plus de trois semaines entre l’arrêt de la signature d’une version et le lancement d’une nouvelle. Par conséquent, il est probable qu’il ne reste pas beaucoup de temps avant de voir iOS 17.4.1.

Une version qui dans sa version pour iPadOS pourrait inclure la compatibilité avec les nouveaux iPad Pro et iPad Air qui seront lancés ce mois de mars. Une version qui sera mineure, avec des corrections d’erreurs et peu d’autres choses. Les nouveautés sont déjà arrivées avec iOS 17.4, nous ne verrons donc pas de nouvelles en tant que telles. Maintenant, tout ce que nous pouvons faire est d’attendre le lancement de cette nouvelle version, ainsi que des nouveaux iPad.