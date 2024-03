J’ai testé l’Apple Vision Pro et je reviens du futur pour te raconter mes premières impressions

J’ai essayé l’Apple Vision Pro pendant quelques jours et je vais vous dire ce que j’en pense. Spoiler : c’est incroyable

Apple Vision Pro | Auteur : Fran Besora de Netcost-security.fr

BUT, nous avons Encore une chose. C’est ainsi que Tim Cook nous l’a confirmé lors de la dernière WWDC 2023 : quelque chose d’important allait être présenté. Et le terme « Encore une chose » n’est utilisé que lors d’occasions importantes, et cela faisait six ans depuis sa dernière utilisation ; la dernière fois que le PDG d’Apple l’a dit, c’était pour présenter l’iPhone X en 2017.

Et ce que nous attendions tous est arrivé : Apple a présenté Vision Pro, son premier ordinateur spatial. Un appareil sur lequel ils ont travaillé depuis avant le lancement du premier iPhone, et bien que ce soit pour le moment une première génération, Apple Vision Pro est l’avenir de l’entreprise sans aucun doute.

J’ai pu tester Apple Vision Pro pendant quelques jours grâce à XRshop, une entreprise qui vend et est spécialisée dans ce type de produits et qui s’est rendue aux États-Unis pour se procurer quelques unités (au fait, ils ont un tirage au sort en cours, clin d’œil, clin d’œil !). Dans ces premières impressions, je ne vais pas me concentrer sur les spécifications, mais sur l’expérience. Parce que comme je l’ai dit dans l’analyse de l’iPhone 15 Pro Max, Apple ne vend pas des spécifications, mais une expérience.

A quoi ressemble Apple Vision Pro, comment le configurer et le contrôler

Apple Vision Pro est exactement comme vous l’imaginez, mais peut-être un peu plus petit que ce que vous auriez pu penser. Grâce à sa sangle rembourrée, il se place sur la tête et ses coussinets s’adaptent à votre nez. Le processus de configuration est très simple, il consiste à scanner vos yeux, vos mains et à vous montrer comment fonctionnent les gestes en touchant des points.

Apple Vision Pro est contrôlé par les yeux et les doigts. Où que vous regardiez, l’élément en question sera sélectionné, et il suffit de faire le geste d’un pincement avec deux doigts pour le sélectionner. Le système est très précis et millimétré. Si vous regardez un élément et passez à un autre, même brièvement, il sera sélectionné.

Le geste de pincement avec deux doigts est le plus important. En touchant, vous sélectionnez un élément, mais si vous glissez vers la gauche, la droite, le haut ou le bas, vous pouvez effectuer d’autres actions comme aller vers le haut, le bas ou sur les côtés. Tout est très facile et intuitif et on s’y habitue rapidement. Pour donner un exemple concret, dans l’application Messages, vous regardez l’un d’entre eux, vous faites le geste de pincement sans lâcher les doigts, et c’est ainsi que ça réagit.

D’autre part, nous avons la Digital Crown, qui est également importante dans le contrôle. Elle sert à augmenter et diminuer le volume ou à ajuster le niveau d’immersion de l’appareil lorsque vous êtes dans un paysage que vous pouvez choisir. Certains d’entre eux sont la Lune ou Yosemite, par exemple. Avec la couronne digitale, vous pouvez ajuster le niveau de réalité, pour ainsi dire.

En ce qui concerne le confort de l’appareil, dans mon cas, je n’ai pas eu besoin de la sangle supérieure. J’ai utilisé l’appareil pendant de longues périodes de temps et je n’ai ressenti de pression que dans la zone inférieure des yeux, mais pas à la tête. La seule chose que j’ai remarquée, c’est qu’après avoir utilisé l’appareil pendant longtemps, vous avez l’impression de toujours le porter lorsque vous l’enlevez. Mais cela est totalement subjectif.

visionOS est complètement différent de ce à quoi nous sommes habitués. L’interface principale ce sont les applications qui apparaissent devant vous. Vous pouvez y accéder en regardant leurs icônes et en faisant le geste de pincement. Si vous voulez passer à la page suivante, faites un pincement et faites glisser. En ce qui concerne les fenêtres, vous pouvez les déplacer, les ajuster et les fermer avec une croix apparaissant en bas.

Pour ce qui est du clavier, vous pouvez également le déplacer et l’ajuster pour rendre la saisie aussi confortable que possible. Vous pouvez taper de deux manières, regarder les touches et faire le pincement, ou regarder les touches et les toucher avec les doigts comme si vous écriviez dans l’air. Pour une utilisation occasionnelle, c’est bien, mais pas pour rédiger des premières impressions de ce type. Un détail qui m’a bluffé, c’est que lorsque vous entrez des mots de passe, ils sont toujours visibles car vous êtes le seul à les voir.

Enfin, il est important de déterminer si vous avez besoin de verres ZEISS ou non. Dans mon cas, je les aurais besoin, bien que je porte déjà des lunettes, mon degré de correction n’est pas très élevé. Comment m’en suis-je rendu compte ? Parce qu’il y a du texte que j’ai du mal à lire et que je vois flou. D’autre part, lorsque je porte le Vision Pro et que je ne suis pas dans un paysage, je peux voir l’environnement, mais pas les écrans. Pendant le processus de configuration, je devais enlever et remettre l’appareil pour voir ce qu’il y avait sur l’écran de l’iPhone.

À quoi ressemble le travail avec Apple Vision Pro

Peut-on travailler avec Apple Vision Pro ? Cela dépend. Cela dépend de ce que vous faites. Et cela dépend si vous avez un Mac ou non. Avec les applications nécessaires et Safari, dans mon cas il est possible de travailler. Mais pas aussi confortablement qu’avec le Mac. Si vous avez un Mac, vous pouvez afficher son écran dans Apple Vision Pro et saisir du texte à l’aide d’un Magic Keyboard, par exemple.

C’est très agréable de voir l’écran du Mac en grand format, en vérité. De plus, vous pouvez ouvrir plusieurs fenêtres en même temps et avoir un flux de travail avec les applications que vous utilisez toutes ouvertes en même temps. Le contrôle des fenêtres est également très facile à intégrer et se fait avec les yeux et les mains.

Cependant, dans ce cas, je préfère travailler avec le Mac et mon moniteur. Bien que dans l’ensemble tout soit visible, il y a certaines choses que je ne peux pas voir, du texte que je ne peux pas lire et pour lequel je dois forcer la vue pour pouvoir le lire. Je pense que dans mon cas, j’aurais besoin des verres ZEISS.

Divertissement avec Apple Vision Pro

Je pense que le divertissement est la clé de l’appareil. Dans mes tests, j’ai utilisé YouTube et des plateformes comme Disney+, qui sont parmi les seules adaptées à visionOS pour le moment. Regarder du contenu sur Apple Vision Pro est une expérience incroyable. Vous pouvez entrer dans l’un des paysages et ajuster la fenêtre à votre convenance et à votre hauteur pour en profiter au mieux.

Pour le son, vous pouvez l’écouter de deux façons : avec les AirPods ou à travers l’appareil. Les haut-parleurs sont juste au-dessus de vos oreilles et la qualité du son est très bonne et plutôt immersive. Mais si vous voulez une immersion plus grande, il est idéal de régler le paysage au maximum et d’utiliser les AirPods Pro avec réduction du bruit.

Tout comme tout le reste, le contrôle des applications de divertissement se fait avec les doigts et les yeux. Vous pouvez avancer ou reculer le contenu en regardant la barre de progression et en la déplaçant avec les doigts en pincement et augmenter le volume avec les doigts ou la Digital Crown. Dans le cas de Safari, il est difficile d’atteindre certains points comme la barre de recherche, car c’est ainsi qu’il faut procéder pour regarder des vidéos sur YouTube pour le moment.

Conclusion

Apple Vision Pro est clairement l’avenir, mais pour le moment, je ne pense pas que ce soit un remplacement de l’iPhone à moins que des éléments comme le poids ou le confort soient résolus pour que tout le monde puisse le porter pendant de très longues périodes. Il en allait de même pour l’Apple Watch et dix ans plus tard, il est clair que c’est un complément, pas un remplacement.

En répondant également à la question de savoir si l’évolution d’Apple Vision Pro est des lunettes, la réponse est non. Parce qu’ils ne sont pas similaires. Apple Vision Pro est un ordinateur et intégrer tous les éléments d’un ordinateur dans des lunettes est impossible. Je pense qu’à l’avenir, ils pourraient coexister si Apple finit par sortir des lunettes.

Je ne pense pas m’éloigner beaucoup de ce que tout le monde dit quand il dit que l’expérience est difficile à expliquer. C’est simplement une grande expérience à tous les niveaux. Vous avez tout devant vous, mais dans des éléments que vous connaissez. Par exemple, vous avez les fenêtres sur le mur du bureau et vous avez l’impression qu’elles sont vraiment là même lorsqu’elles ne le sont pas.

La combinaison qu’Apple a faite pour que vous puissiez être isolé et pas en même temps me semble géniale. Vous pouvez toujours choisir dans quel mode vous voulez être. Si vous voulez voir votre environnement et avoir les fenêtres à des endroits que vous connaissez ou voyager vers l’un des paysages et naviguer sur visionOS sur la lune, par exemple. Lorsque vous êtes immergé, l’écran d’Apple Vision Pro devient bleu pour que les personnes autour de vous le sachent.

Utiliser Apple Vision Pro est quelque chose à quoi on s’habitue rapidement. Tout est si facile. Si intuitif. Il vous suffit juste de regarder et d’utiliser vos doigts. Et vous n’avez pas besoin de lever le bras. Les caméras de l’appareil détectent parfaitement vos doigts. La facilité d’utilisation de l’appareil s’apprend en quelques minutes d’utilisation, et c’est un autre point positif.

Mes premières impressions sont très bonnes. Apple Vision Pro est un super appareil et l’attente en valait la peine. Cependant, je ne pense pas que Tim Cook sera rappelé pour l’Apple Vision Pro, mais pour l’Apple Watch. Et pas parce qu’il ne le mérite pas, mais parce qu’il faudra encore beaucoup de temps avant qu’il ne devienne un appareil comme l’Apple Watch, que vous portez toujours à votre poignet. Cependant, l’avenir d’Apple est là. Encore une fois, merci à XRshop de m’avoir laissé tester l’appareil, cela a été trois jours très intenses.