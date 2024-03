Tous ces mobiles Samsung sont déjà en train de recevoir la mise à jour Android de mars

Samsung a commencé à déployer la mise à jour avec le patch de sécurité de mars 2023 pour certains de ses mobiles les plus populaires

La partie arrière du Samsung Galaxy S23 Ultra, l’un des appareils compatibles avec la mise à jour / Photo de AndroAall

Google a récemment publié la mise à jour Android du mois de mars, et Samsung a été l’une des premières entreprises à en profiter pour commencer à mettre à jour ses téléphones les plus récents (et d’autres qui le sont moins) avec le dernier patch de sécurité. La société sud-coréenne avait déjà envoyé la mise à jour aux modèles de la série Galaxy S24, et maintenant c’est au tour des modèles lancés les années précédentes.

La mise à jour Android de mars arrive sur 9 téléphones Samsung différents

Au total, 9 modèles différents de Samsung ont commencé à recevoir la dernière mise à jour de sécurité d’Android disponible. Ils appartiennent tous à la gamme haut de gamme de l’entreprise, et il est possible de trouver des modèles lancés il y a déjà deux ans, comme ceux de la série Galaxy S22.

La liste complète peut être consultée ci-dessous:

Samsung Galaxy S23

Samsung Galaxy S23+

Samsung Galaxy S23 Ultra

Samsung Galaxy S23 FE

Samsung Galaxy S22

Samsung Galaxy S22+

Samsung Galaxy S22 Ultra

Samsung Galaxy Z Fold5

Samsung Galaxy Z Flip5

Si vous possédez l’un des appareils de la liste, il suffit de suivre les étapes pour mettre à jour un téléphone Samsung vers la dernière version du logiciel disponible. La nouvelle version devrait être disponible en téléchargement.

Il convient de mentionner que cette mise à jour n’inclut pas encore les nouvelles fonctionnalités de One UI 6.1 qui ont été lancées avec les Galaxy S24. Bien que la société ait confirmé que tous les modèles de la liste précédente sont compatibles avec One UI 6.1, cette mise à jour devra attendre la fin de ce mois de mars.

Une fois la mise à jour vers One UI 6.1 publiée, certains des téléphones Samsung lancés il y a quelques années incluront certaines des fonctionnalités d’intelligence artificielle intégrées dans les Galaxy S24, telles que la traduction automatique des appels ou la possibilité de générer des résumés de notes dans l’application Samsung Notes.