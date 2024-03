Nothing Phone (2a) : Pourquoi devrions-nous acheter ce smartphone ?

Nothing, société fondée par Carl Pei en 2020, co-fondateur de OnePlus, nous a déjà habitué à du matériel de qualité à des prix très sympathiques. Le Phone (2a) suivra-t-il également cette tendance ?

Comme nous l’avons déjà mentionné, parmi les différentes marques qui utilisent Android comme système d’exploitation, Nothing est celle qui se distingue par ses smartphones « transparents » et l’interface Glyph. Le Phone (2a) ne fait pas exception, mettant en avant l’élégance du design, mais aussi le prix. Pour seulement 399 €, les utilisateurs peuvent avoir un bon smartphone, mais il existe également une version à 349 €.

Lorsque nous ouvrons la boîte et sortons le smartphone, qui est assez léger (190 grammes), l’une des choses qui ressort est l’arrière de l’appareil, car il est différent de ses prédécesseurs.

Avec le téléphone (2a), rien n’a affiné l’arrière et même les caméras ont été déplacées vers le centre. Avec le positionnement horizontal, il apparaît que le smartphone a des « yeux » (eh eh eh). Mais le smartphone est très beau.

Un autre détail intéressant est le cadre du smartphone, qui est mat et antidérapant, ce qui garantit la sécurité lors de la tenue du smartphone.

Téléphone (2a) dans une minute…

Le Phone (2a) est un smartphone Dual SIM, doté d’un écran AMOLED de 6,7″ (résolution de 1084 x 2412 (394 dpi), avec protection Corning Gorilla Glass 5 et le lettrage du smartphone est disruptif, à l’image de la marque de l’entreprise. La luminosité maximale de l’écran est de 1 300 nits (700 nominaux). Le taux de rafraîchissement maximal est de 120 Hz.

En ce qui concerne le processeur, cet appareil est livré avec un Mediatek Dimensity 7200 Pro (4 nm) qui est Octa-core (2×2,8 GHz Cortex-A715 et 6x 2.0 Cortex-A510) et le SoC est livré avec le Mali-G610. GPU MC4.

Au niveau du système d’exploitation, le Phone (2a) est livré avec Android 14, Nothing OS 2.5 et bien sûr, il dispose de l’interface Glyph comme ses prédécesseurs.

En termes de caméras, comme mentionné, il existe deux caméras arrière : une de 50 MP, f/1.9, (large), 1/1.56″, PDAF, OIS et une autre de 50 MP, f/2.2, 114˚ (ultra-large). , 1 /2,76″, 0,64 µm. La caméra frontale (caméra selfie) mesure 32 MP, f/2,2 (large), 1/2,74″.

Concernant les capteurs, le point fort est le capteur d’empreintes digitales intégré à l’écran (qui est super rapide). Il est également livré avec un accéléromètre, un capteur de proximité, un gyroscope et une boussole.

En matière de communications, ce nouveau modèle de Nothing prend en charge Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 et NFC 360º.

La batterie est de 5 000 mAh, avec une capacité de charge rapide à 45 W. Elle ne prend pas en charge la recharge sans fil, comme vous pouvez le voir au dos que l’on ne trouve aucun type de bobine. De plus, selon Nothing, la batterie peut conserver 90 % de sa capacité jusqu’à 1 000 cycles de charge. L’autonomie du smartphone peut atteindre 2 jours.

Résumé des spécifications

Écran AMOLED de 6,7 pouces (taux de rafraîchissement de 120 Hz) et luminosité maximale de 1 300 nits

Soc Dimensity 7200 Pro de MediaTek

Caméra arrière 50 MP / Caméra frontale 32 MP

Système d’exploitation : Nothing oS 2.5 (basé sur Android 14)

12 Go de RAM

3 ans de mises à jour et 4 ans de mises à jour de sécurité

15 nouvelles fonctions d’interface de glyphe

Appareils photo

A vrai dire ! De nos jours, les smartphones se limitent largement au système de caméra qu’ils proposent. Le Nothing Phone (2a) est livré avec deux caméras arrière de 50 MP. D’après ce que nous avons testé, il n’y a pas de « trou » lorsque l’on prend la photo pour capturer ce que l’on veut. A l’écran, la qualité d’image est très surprenante, tant les couleurs sont mises en valeur.

Les fonctions suivantes sont disponibles :

Ralenti

Vidéo (4K pris en charge)

Photographier

Portrait

Laps de temps

Panorama

et même un mode « expert », un mode photographie plus avancé et professionnel

Au niveau de la caméra frontale, qui fait 32 MP, le résultat final est également très bon. N’oubliez pas qu’il s’agit d’un smartphone de milieu de gamme, mais que les spécifications sont presque premium.

En conclusion…

Le Nothing Phone (2a) est probablement le plus beau smartphone de la marque. Nous avons testé la version noire, mais d’après les photos, la version blanche est également très élégante. Dans l’ensemble, compte tenu du prix, le Nothing Phone (2a) est sans aucun doute un excellent choix. Il apporte une technologie récente, est très léger, rapide, possède de bons appareils photo et aussi l’interface Glyph que nous présenterons en détail dans un prochain article.

À noter également la capacité de la batterie et son autonomie qui peut atteindre 2 jours. Nous avons été vraiment surpris par la qualité de l’écran.

Le Phone (2a) est disponible en trois coloris et 2 modèles :