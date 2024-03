Trouver des conversations sur WhatsApp est maintenant beaucoup plus facile : les filtres de recherche arrivent

Sur Android, il faudra faire défiler la liste des chats vers le bas pour les trouver

WhatsApp est l’application de messagerie la plus populaire de la planète

Après les 9 changements importants qui sont arrivés sur WhatsApp ces derniers jours, la plus remarquable étant la fonctionnalité de verrouillage pour iPhone, la plateforme de messagerie travaille déjà sur de nouvelles choses. Cette fois-ci, il s’agit de filtres de chat pour faciliter et accélérer la recherche de conversations. Nous allons vous donner tous les détails.

Si nous entrons sur WhatsApp et nous dirigeons vers l’onglet « Chats », où se trouve la liste de toutes nos conversations, nous pourrons filtrer les chats par « Non lus » et afficher uniquement ceux que nous n’avons pas encore ouverts. Selon le système d’exploitation de votre téléphone, vous le trouverez d’une manière ou d’une autre :

Sur iOS , vous le trouverez à côté de la barre de recherche qui apparaît par défaut, en cliquant sur une sorte de pyramide inversée avec trois lignes horizontales de couleur bleue.

, vous le trouverez à côté de la barre de recherche qui apparaît par défaut, en cliquant sur une sorte de pyramide inversée avec trois lignes horizontales de couleur bleue. Sur Android, il apparaîtra après avoir cliqué sur l’icône de la loupe, située entre l’icône de l’appareil photo et les trois points verticaux, juste en dessous de la barre de recherche déroulée.

WhatsApp a une nouvelle fonctionnalité : des filtres de recherche par groupes

Eh bien, maintenant l’application de messagerie développe une nouvelle fonctionnalité pour que les utilisateurs aient un meilleur contrôle sur leurs conversations, selon ce qu’a rapporté WABetaInfo ce matin même. Il s’agit des filtres de recherche par catégories, et voici une capture d’écran pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemblerait :

Selon la capture d’écran de WABetaInfo, cette mise à jour nous apporterait un filtre « Groupes » pour voir uniquement les chats de groupe, qui s’ajouterait à celui que nous avons déjà disponible pour les chats « Non lus ». Sans aucun doute, une nouveauté qui sera assez utile pour retrouver ces groupes créés dans un but spécifique, comme un anniversaire ou un diner de Noël, et qui se perdent souvent parmi des dizaines de chats individuels car nous ne nous souvenons pas de leur nom.

Cependant, sur Android, les nouveaux filtres seront situés sous la barre de recherche des conversations, vous devrez donc faire défiler la liste des chats vers le bas pour y accéder, comme c’est le cas avec les archivés ou les protégés. Comme cette nouveauté a été observée dans la version bêta de WhatsApp pour Android 2.24.6.16, nous ne savons pas encore comment cela apparaîtra sur iPhone, où cela arrivera également plus tard.

Avec les derniers changements, plus que d’offrir de nouvelles fonctionnalités ou options de personnalisation, la plateforme de Meta vise à ce que l’expérience globale de l’utilisateur soit de plus en plus confortable, facile et rapide. D’ailleurs, une autre preuve en est que WhatsApp permet de rechercher des messages par date depuis quelques mois.