Xiaomi met également à jour son nouveau Redmi Note 13 Pro : si vous l’avez déjà, vous pouvez installer la dernière version de HyperOS dessus

Hier même, Xiaomi a commencé à déployer la mise à jour vers HyperOS dans sa famille Redmi Note 13 et le premier à pouvoir la recevoir était le Redmi Note 13 Pro 5G. Eh bien, il semble que la société asiatique veuille continuer dans cette voie pour mettre à jour toute la gamme, et aujourd’hui, c’est au tour du Redmi Note 13 Pro en version 4G de pouvoir être mis à jour vers ce système d’exploitation.

Cependant, comme c’est devenu la norme pour ce déploiement, si vous voulez essayer cette mise à jour sans être enregistré dans le programme Mi Pilot de Xiaomi, il faudra faire preuve d’un peu de patience, car, comme vous le savez, ces versions sont d’abord lancées pour les utilisateurs sélectionnés et une fois que tout fonctionne correctement, les versions stables correspondantes seront publiées.

Un autre membre de la famille Redmi Note 13 rejoint la liste de HyperOS

Dans ce cas, le Redmi Note 13 Pro vient de recevoir la ROM Global de HyperOS sous la version OS1.0.1.0.UNFMIXM, un logiciel qui, bien sûr, est basé sur Android 14 et qui sera bientôt disponible dans sa version stable pour que n’importe quel utilisateur puisse le télécharger et l’installer via OTA de manière extrêmement facile.

Le meilleur de tout, c’est qu’avec Android 14, nous pourrons profiter de tous les avantages offerts par ce nouveau système d’exploitation de Xiaomi. De pouvoir tester toutes les nouvelles fonctionnalités mises en œuvre par la marque à profiter du dernier correctif de sécurité d’Android, tout en passant par une amélioration des performances et de la sécurité qui apporteront une valeur ajoutée à un système qui fonctionnait déjà assez bien en soi.

Par conséquent, maintenant la seule chose qui nous reste en tant qu’utilisateurs est d’attendre que Xiaomi décide de publier cette mise à jour de manière totalement stable pour que nous puissions l’installer sur nos appareils. La bonne nouvelle est que la famille Redmi Note 13 est pratiquement entièrement mise à jour, mais les modèles qui sont encore en attente de mise à jour le seront dans les prochains jours.

Source | MIUIes