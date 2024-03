Les photos WhatsApp apparaissent-elles en double sur votre iPhone ? Voici comment les éviter

Les photos dupliquées sur WhatsApp ne sont plus un problème grâce à une nouvelle mise à jour

Le problème des photos dupliquées sur WhatsApp a été résolu

iOS 17.4 n’a pas seulement apporté des changements historiques en permettant le téléchargement d’applications via des stores alternatifs à l’App Store ou une nouvelle fonctionnalité dans l’application native Podcasts qui transcrit l’audio en texte, mais il a également causé un conflit avec WhatsApp, entraînant l’application à enregistrer les photos en double sur l’iPhone.

Si vous avez rencontré ce problème ces derniers jours, ne vous inquiétez pas car il a été résolu. Apparemment, ce n’était pas une erreur spécifique à iOS 17.4, car de nombreux utilisateurs l’ont rencontré même dans des versions antérieures d’iOS, mais c’était un problème de l’application WhatsApp. Une erreur qui a déjà été résolue et que vous pouvez corriger comme nous le verrons ci-dessous.

Comment résoudre le problème des photos dupliquées sur WhatsApp

La chose surprenante à propos de cette erreur est que certains utilisateurs l’ont rencontrée depuis l’année dernière. Pour la résoudre, il suffit d’installer la dernière mise à jour qui est récemment arrivée sur l’application.

De nombreux utilisateurs ont même essayé de désactiver l’option de téléchargement automatique des images dans l’application, mais cela n’a pas fonctionné. Re-installer l’application non plus. Ce qui semble résoudre le problème, c’est de mettre à jour l’application depuis l’App Store. Voici comment procéder :

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone. Appuyez sur votre photo de profil en haut à droite. Faites défiler vers le bas pour voir les applications à mettre à jour. Appuyez sur « Mettre à jour » à côté de WhatsApp (Si elle n’est pas dans la liste des mises à jour, recherchez simplement l’application et mettez-la à jour).

La mise à jour de l’application devrait résoudre les problèmes. On pense souvent que les mises à jour iOS sont le problème, mais la plupart du temps, cela peut être dû à un conflit entre l’application et la nouvelle mise à jour du système d’exploitation.

Rappelons également qu’iOS 17.4 a ajouté de nouveaux emojis et la possibilité de choisir notre navigateur par défaut. À l’avenir, à l’instar des stores d’applications tiers, il sera également possible de télécharger des applications via le web.