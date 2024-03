La série Motorola Moto G se renouvelle pour 2024 : avec Android 14 et chargement sans fil

Ce sont les nouveaux best-sellers de Motorola pour cette année 2024

Pour commencer cette année scolaire 2024, Motorola nous a préparé ces deux nouveaux Moto G

Ils ont été assez discrets, laissant même passer le Mobile World Congress 2024 pendant lequel ils nous ont montré quelques concepts très intéressants, mais nous pouvons enfin vous confirmer que Motorola nous préparait bel et bien une mise à jour de son prolifique catalogue de téléphones. En effet, la célèbre marque américaine nous a aujourd’hui dévoilé le Motorola edge 50 Pro pour ensuite nous présenter ses nouveaux best-sellers de téléphones.

Nous parlons bien sûr de la famille Moto G, qui accueille désormais officiellement deux nouveaux membres que Motorola a déjà présentés sur son site web, pour le moment exclusivement pour les marchés des États-Unis, mais certainement en prévision d’un prochain lancement international : il s’agit des Moto G 5G (2024) et Moto G Power 5G (2024).

Il s’agit de deux nouveaux smartphones économiques avec une fiche technique très solide, la marque de fabrique de n’importe quel Moto G, et en plus, l’un d’entre eux explore de nouveaux territoires pour un Moto G, puisque, selon 9to5Google, le Moto G Power 5G (2024) est doté de la charge sans fil… Nous vous invitons donc à les découvrir plus en détail.

Moto G 5G (2024)

Commençons par le Moto G 5G (2024), qui dispose d’un écran de 6,6 pouces monté sur un boîtier au design classique et minimaliste, avec une finition arrière en simili cuir rarement vue dans cette gamme de prix, un perforateur d’écran pour la caméra frontale et un taux de rafraîchissement de 120 hertz, rien que ça.

La puce choisie est un Qualcomm Snapdragon 4 Gen 1 performant pour les tâches de base, accompagné de 4 Go de RAM physiques qui peuvent être étendus à 8 Go via un logiciel (RAM virtuelle). Le stockage est de 128 Go.

La batterie a une capacité de 5 000 mAh et peut être chargée jusqu’à 18 watts de puissance, avec un connecteur USB de type C et un appareil photo principal de 50 mégapixels à l’arrière.

Ce Moto G 5G (2024) sera disponible à partir du 22 mars prochain auprès de plusieurs opérateurs aux États-Unis, à un prix incroyablement attractif de seulement 199 dollars (182 euros). Il sera également vendu déverrouillé le 2 mai sur Amazon, Best Buy et la boutique en ligne de Motorola.

Moto G Power 5G (2024)

De son côté, le Moto G Power 5G (2024) monte légèrement en gamme, partageant la base et l’écran de 6,6 pouces avec les mêmes spécifications. La batterie de 5 000 mAh, les 128 Go de stockage et la finition en simili cuir sont également identiques.

Les améliorations commencent ici, car le modèle « Power » dispose d’une charge rapide par câble à 30 watts, et pour la première fois dans un Moto G, il est également équipé d’une charge sans fil allant jusqu’à 15 watts. Une caractéristique vraiment rare dans cette gamme de prix.

La partie photo augmente également ses capacités en montant un nouveau capteur principal avec la même résolution, 50 mégapixels, mais qui bénéficie maintenant de la stabilisation optique OIS.

Le nouveau Moto G Power 5G (2024) sera également disponible le 21 mars en exclusivité auprès de plusieurs opérateurs aux États-Unis, au prix de 299 dollars (274 euros) pour sa version de base. Il reste très attractif. Sa version déverrouillée sera mise à disposition des utilisateurs le même jour, le 2 mai prochain, chez les mêmes revendeurs.

Bien sûr, les deux appareils sont dotés de la connectivité 5G, Bluetooth LE, aGPS, NFC, d’un lecteur d’empreintes digitales et de la dernière version stable du système d’exploitation, Android 14.