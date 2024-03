L’alternative de Samsung au MacBook Air s’appelle Galaxy Book4 Edge et aura un Qualcomm Snapdragon X Elite

Ça ne sera pas pas cher, mais il dispose de la dernière architecture ARM pour rivaliser directement avec Apple

La famille Galaxy Book4 de Samsung s’agrandira bientôt avec le modèle ‘Edge’

Nous connaîtrons bientôt le nouveau membre de la famille Galaxy Book4 de Samsung, qui jusqu’à présent rivalisait dans la gamme la plus haut de gamme avec les processeurs Intel Core Ultra. Les ordinateurs portables les plus avancés de Samsung n’ont pas beaucoup de défauts, mais après l’idée folle du DeXbook qui n’a pas encore vu le jour, le géant sud-coréen veut innover avec les architectures ARM les plus performantes du marché, cherchant un avantage qui lui permette de rivaliser directement avec Apple.

Ce nouveau Galaxy Book4 Edge dont les collègues de WinFuture nous ont donné un aperçu arrive justement avec cette préoccupation, celle de devenir l’ombre et l’alternative principale du MacBook Air, avec Windows 11 et une approche très haut de gamme couronnée par la dernière génération de chipset Snapdragon X Elite de Qualcomm.

Les prix divulgués confirment également leur approche haut de gamme et leur volonté de rivaliser avec Apple. En effet, ce tant attendu Samsung Galaxy Book4 Edge devrait commencer aux alentours de 1 800 euros selon les sources.

Nous n’avons pour le moment ni images ni détails permettant d’éclairer la construction ou le design, mais cet ordinateur portable sera un ‘Apple Killer’ qui commencera à un prix d’environ 1 800 euros, nous pouvons donc nous attendre à une qualité maximale.

De plus, le cœur électronique choisi avec une architecture ARM est le Qualcomm Snapdragon X Elite, qui présente un processeur 12 cœurs jusqu’à 4,3 GHz, incluant les nouveaux CPU « Oryon » et « Phoenix » conçus par une équipe comprenant plusieurs anciens ingénieurs d’Apple.

La société de San Diego avait déjà affirmé il y a quelques mois que son nouveau chipset haut de gamme devrait pouvoir rivaliser avec les séries M d’Apple à tous les niveaux de performance, de sorte que les appareils Windows pourraient atteindre MacOS en termes de performances brutes. Avec de telles promesses, il n’est pas illogique de voir Qualcomm conclure des accords non seulement avec Samsung, mais aussi avec d’autres marques renommées du monde des PC telles que HP, Dell, Lenovo, ASUS ou Acer, entre autres.

Ce nouveau Galaxy Book4 de Samsung semble être le plus proche du marché, en réalité nous l’avons déjà vu sur Geekbench, confirmant une puissance énorme, en parfaite harmonie avec celle offerte par les Apple M2.

Voici à quoi ressemblera le Galaxy Book4 de Samsung

Comme cela a été divulgué sur le site web d’un détaillant, nous pouvons informer que ce nouveau et encore hypothétique Galaxy Book4 aura un écran de 14 pouces qui veut sans aucun doute surpasser les 13,6 pouces du dernier MacBook Air, sans aucune information pour le moment sur la résolution ou d’autres technologies.

Le chipset a déjà été mentionné, ce sera le Snapdragon X Elite de Qualcomm, accompagné d’au moins 16 Go de RAM et de 512 Go de stockage SSD. La RAM ne pourra pas être étendue car elle sera soudée à la carte, donc nous comprenons qu’il y aura également des versions avec 32 Go et différentes quantités de mémoire SSD.

Le produit sera comparable au Galaxy Book4 Pro avec un écran de 14 pouces, qui coûte également environ 1 899 euros selon les différents détaillants, avec un processeur Intel Core à l’intérieur.

Par ailleurs, la plateforme ARM développée par Qualcomm devrait permettre à Samsung d’intégrer directement un modem 5G, ce qui le rendra attrayant en raison de la polyvalence d’une connectivité totale de plus en plus nécessaire dans différents environnements.

Et pour le reste, on nous dit qu’il devrait être présenté au début de l’été prochain, dans environ trois mois, donc il faudra être attentif aux prochaines fuites d’un produit qui promet d’égaler Windows et MacOS en termes de performances après plusieurs années de domination des Apple M.