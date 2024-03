Un abonnement pas cher avec des publicités sur Apple TV+ ? Pourrait être une réalité

Plusieurs recrues ont rejoint l’équipe publicitaire d’Apple

La plateforme Apple TV+ est née en 2019

Cela fait déjà plusieurs années depuis que le « boom » des plateformes de streaming a eu lieu, et aujourd’hui, il est courant d’en avoir au moins deux. Cependant, les entreprises sont conscientes que les utilisateurs ne peuvent pas se permettre d’être abonnés à toutes, c’est pourquoi beaucoup commencent à proposer des plans moins chers avec des annonces. Et si les rumeurs se concrétisent, la dernière à sauter dans le train serait Apple TV+.

Apple TV+ pourrait suivre la stratégie d’autres plateformes et proposer un plan pas cher avec de la publicité

Il y a quelques jours, l’arrivée de publicités sur Amazon Prime Video a été officialisée, créant un plan plus cher pour ceux qui ne veulent pas supporter les annonces dans leur contenu. Cependant, une autre plateforme est maintenant dans le viseur pour cette raison, car de plus en plus de données indiquent qu’un nouveau plan publicitaire pourrait arriver sur Apple TV+ tard ou tôt.

Un rapport publié par Business Insider affirme qu’Apple a récemment engagé Joseph Cady, un cadre publicitaire de NBCUniversal depuis plus de 15 ans, qui commencera à travailler main dans la main avec Winston Crawford, le responsable des ventes publicitaires mondiales d’Apple. De plus, l’équipe publicitaire serait complétée par le recrutement de Chandler Taylor (Peacock), Jacqueline Bleazey (FanDuel) et Jason Brum (DirecTV, NBCUniversal).

Si c’est le cas, la plateforme suivrait les pas de Netflix, HBO Max et Disney+, qui proposent déjà à leurs utilisateurs des abonnements moins chers en échange de la diffusion d’annonces. Dans le cas de Netflix, cela coûte 5,49 euros par mois, tandis que la plateforme de Warner Bros. Discovery et The Walt Disney Company augmente ce prix de 0,50 centimes, se fixant à une tarification mensuelle de 5,99 euros.

Apple n’a pas encore confirmé s’ils proposeront un plan publicitaire dans leur service de streaming, mais ce serait une bonne stratégie, étant donné que la concurrence le fait également. Aujourd’hui, un abonnement à la plateforme Apple TV+ coûte 9,99 euros par mois, avec la possibilité d’annuler à tout moment jusqu’à un jour avant la date de renouvellement.