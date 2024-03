POCO F6 : les caractéristiques du prochain smartphone haut de gamme et à prix réduit de Xiaomi fuient

La gamme moyenne aura un nouvel adversaire : voici le POCO F6

Le POCO F6 vient de fuiter : voici à quoi ressemblera le nouveau smartphone de milieu de gamme qui fera beaucoup parler de lui en 2024

Le POCO F6 vient de fuiter avec tous les détails. Ce dispositif qui sera lancé tout au long de cette année 2024 ne cache plus aucun secret. L’évolution par rapport au POCO F5 est substantielle, bien qu’elle ne représente pas un changement radical dans cette ligne de dispositifs. En tenant compte de tout cela, voyons à quoi ressemblera le nouveau POCO F6.

La fuite provient de GSMChina et elle a permis de découvrir l’intérieur du POCO F6. En exclusivité, ce dispositif aura un intérieur signé Qualcomm, bien que le processeur qui sera intégré reste complètement inconnu.

Le POCO F6 est dévoilé en détail : voici ses caractéristiques

Le POCO F5 utilisait le Snapdragon 7+ Gen 2, marquant une nouvelle génération de dispositifs POCO. Le POCO F6 doit suivre cette lignée, mais il y a un petit inconvénient, ce processeur n’a pas encore été présenté. Oui, c’est un véritable mystère.

Toutes les rumeurs indiquent que le POCO F6 disposera du SM8635, nom de code, mais cela reste à confirmer. C’est un processeur sans nom, bien qu’il soit prévu qu’il soit similaire en termes de caractéristiques au Snapdragon 8 Gen 2.

Les raisons derrière ces attentes sont que le Snapdragon 7+ Gen 2 est similaire au Snapdragon 8+ Gen 1, il est donc logique que la situation se répète avec un processeur plus récent. Avec cela à l’esprit, nous pourrions avoir un dispositif très intéressant pour 2024.

Le reste des informations qui ont fuité indique qu’il sera lancé à l’échelle mondiale, sauf au Japon. Le POCO F6 n’arrivera pas dans le pays du manga et de l’anime. On ignore complètement la raison de cela, mais il est possible que plus d’informations soient révélées au cours des prochaines semaines.

Logiquement, le POCO F6 s’inspirera d’un dispositif de Xiaomi. Le choix se portera sur le Redmi Note 13 Turbo qui sera lancé en premier et après sa présentation, on pourra découvrir le POCO F6. Ce dispositif Redmi sera lancé en Chine et il est probable qu’il reste sur ce marché.

Le nom de code du POCO F6 est « Peridot » et il a deux numéros de modèle : 24069PC21I et 24069PC21G. Le premier fait référence à la version destinée à l’Inde et le second à la version mondiale du dispositif. La date est encore inconnue, bien que l’on parle de la présentation du POCO F6 en avril de cette année.